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ВТБ запустил новый интернет-банк для предпринимателей

ВТБ запустил новый интернет-банк для предпринимателей
Иллюстрация: https://pixabay.com

ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов малого и среднего бизнеса. Это позволит банку перевести работу с компаниями в digital-каналы и сократить время обслуживания предпринимателей.

В интернет-банке ВТБ бизнес-клиентам доступно более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов. Среди них: проведение расчетов, оформление депозитов, получение кредитов для бизнеса онлайн, цифровые продукты и онлайн-сервисы для импортеров и экспортеров, оформление банковских гарантий и многое другое.

Пользователи могут работать дистанционно от момента подключения до желаемого результата (например, получения средств по кредиту на расчетный счет). В случае возникновения вопросов предприниматели могут получить мгновенный ответ в чат-боте — сегодня 55% всех обращений через этот канал коммуникации обрабатываются автоматически.

Новый интернет-банк реализован на уникальной омниканальной платформе, которая позволяет обеспечить бесшовное обслуживание клиентов. Теперь предприниматель может начать операцию и общение с банком в одном канале, а завершить — в другом. Например, клиент приступает к оформлению платежа в интернет-банке, а заканчивает его в мобильном банке ВТБ Бизнес Lite.

Омниканальная платформа помогает нам улучшать клиентский опыт. Теперь в наших digital-каналах представлены самые востребованные цифровые услуги и сервисы, которые позволяют клиентам малого и среднего бизнеса перевести большинство операций в онлайн-режим, экономить свое время, не отрываясь на рутинные операции. Мы уже приступили к миграции клиентов на новый интернет-банк и на 25% сократили время обработки обращений предпринимателей, что дает нам дополнительную положительную обратную связь. Перевод клиентов в новый интернет-банк мы планируем завершить в начале следующего года, — рассказывает Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Один из приоритетов технологической трансформации ВТБ — создание и внедрение самых современных технологий для повышения эффективности бизнеса клиентов, говорит Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Новый интернет банк СМБ на омниканальной платформе ВТБ был построен в результате слаженной работы 150 команд, которые всего за год создали «с нуля» больше 50 сервисов, обеспечивающих работу продуктов и каналов. Архитектура нашей платформы позволила за шесть месяцев создать мобильное приложение и вывести в него 13 новых продуктов. Новый интернет-банк для предпринимателей обеспечивает клиентам возможность максимально комфортно и быстро проводить финансовые операции из любой удобной локации в любое удобное время, — добавляет спикер

Подробную информацию о работе интернет-банка для бизнеса можно получить на сайте delo.vtb.ru. Мобильный банк ВТБ Бизнес Lite доступен для скачивания в AppStore, Google Play и AppGallery.

Автор: Гринина Ирина
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