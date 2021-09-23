Олимпийский чемпион Давид Белявский провел мастер-класс для юных гимнастов Екатеринбурга

Золотой призер Олимпийских игр в Токио встретился с воспитанниками «Академии гимнастики», расположенной в ЖК «Аврора». Спортсмен поделился с малышами секретами успеха и провел мастер-класс.

Место встречи Давида Белявских с пятилетними спортсменами было выбрано не случайно. В 2016 году он присутствовал на церемонии открытия Академии вместе с застройщиком «Атлас Девелопмент» (ЖК «Аврора» на ул. Соболева, 19 – проект «Атлас Девелопмент», прим.ред).

Справка Давид Белявский — российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в упражнении на параллельных брусьях, чемпион мира 2019 года в командном многоборье, семикратный чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, победитель I Европейских игр 2015 годав Баку и II Европейских игр 2019 года в Минске. Воспитанник екатеринбургского ДЮСШ «Локомотив». Посмотреть на урок олимпийского чемпиона приехал генеральный директор группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер. И не с пустыми руками. Он вручил Академии подарок от застройщика — профессиональный спортивный снаряд Минитрамп «Акроспорт-ТимДжим» и послушал историю успеха Давида.

Посмотреть на урок олимпийского чемпиона приехал генеральный директор группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер. И не с пустыми руками. Он вручил Академии подарок от застройщика — профессиональный спортивный снаряд Минитрамп «Акроспорт-ТимДжим» и послушал историю успеха Давида.

Фото: Владимир Городенкер на мастер-классе олимпийского чемпиона Давида Белявского

Стать олимпийским чемпионом Давиду помогло упорство, любовь к гимнастике и дисциплина. Он посоветовал юным воспитанникам «Академии гимнастики» вовремя ложиться спать, правильно питаться и не пропускать тренировки. По словам Давида, у малышей есть все шансы на успех, хотя бы потому, что они пришли в гимнастику раньше, чем он.

Фото: воспитанники «Академии гимнастики» активно интересовались, что необходимо сделать, чтобы стать чемпионами

Я пришел в спорт поздно — в 8 лет. Ни разу не пропускал тренировки. Через некоторое время я переехал в Екатеринбург, потому что в моем городе — Воткинске — были плохие условия для развития. Самое главное — нужно любить то дело, которым занимаешься. Я всегда любил гимнастику, всегда слушал тренера и стремился к новым отличным результатам. Важно не складывать руки, когда что-то не получается. На своих первых соревнованиях я занял 40-е место. И если бы я тогда расстроился и решил, что у меня ничего не получится, то сегодня я бы не стоял перед вами с золотой медалью Олимпийских игр в Токио, — рассказал спортсмен.

После вступительного слова Давид провел для малышей небольшую разминку и пригласил их на снаряды — гимнастические брусья и кольца. Во время показательной тренировки Давид отметил отличную физическую подготовку будущих чемпионов. А в завершении практической части мастер-класса и сам продемонстрировал правильное выполнение некоторых упражнений.

Фото: совместная разминка Давида и ребят из «Академии гимнастики»

Фото: по мнению Давида, это почти идеальное исполнение элемента на брусьях

Фото: Чтобы правильно выполнить этот элемент, необходимо полностью выпрямить руки

Фото: юные спортсмены демонстрируют Давиду свою растяжку

Фото: а вот так выглядит идеальный уголок на брусьях

Фото: Давид дал малышам подержать золотую олимпийскую медаль. «Тяжелая», — шептались они.

Мероприятие продолжилось выступлением Владимира Городенкера и директора спортивного клуба «Академии гимнастики» Владимира Вирского.

Академия гимнастики» — это сеть детских спортивных клубов, состоящая из 12 филиалов в Екатеринбурге и области. В наших залах тренируется порядка 2000 детей разного возраста, начиная с одного года. Своей миссией мы видим популяризацию спортивной гимнастики и развитие детского спорта. Так как мы постоянно растем и развиваемся, нам бы хотелось, чтобы тренировки проходили в боле большом и профессионально оборудованном зале — это положительно скажется на результатах спортсменов, которые хотят добиться внушительных высот в спорте, — сказал он.

Фото: слева направо: Владимир Городенкер, Давид Белявский, Владимир Вирский

Владимир Городенкер, выслушав г-на Вирского отметил, что идея строительства здания под Областную Академию гимнастики уже активно обсуждается, и нет никаких препятствий к ее созданию, тем более, что в этом виде спорта у Свердловской области появился свой олимпийский чемпион.

«Атлас Девелопмент» в каждом проекте закладывает большие площади под спортивные сооружения. Мы обсуждали проект новой профессиональной школы гимнастики. Есть площадка в Ботаническом микрорайоне. Через два года школа может там появиться, — рассказал о планах генеральный директор группы компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.

Фото: Владимир Городенкер и Давид Белявский

Перспективы создания новой Областной Академии Гимнастики Владимир Городенкер и Давид Белявский решили описать в письме, которое позже будет направлено в правительство Свердловской области.