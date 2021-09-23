«Давно не жду честной игры от власти». Опыт бизнесмена, который пытался попасть в Госдуму

«Уверен, в следующий раз мы возьмем больше мест. Бизнес, в отличие от балерин и танцоров, умеет строить долгосрочные планы. Просто надо объединяться. Иначе малому бизнесу хана» — Алексей Головченко.

Самым неожиданным результатом выборов в Госдуму-2021 стало преодоление пятипроцентного барьера партией «Новые люди» — таким образом, в Думе впервые за много лет будет представлено пять фракций. Кроме того, в Думу прошел и представитель Партии Роста — политик и экономист Оксана Дмитриева победила по одномандатному округу в Санкт-Петербурге.

Свердловский предприниматель Алексей Головченко также выдвигался на эти выборы от Партии Роста. Он рассказал DK.RU об этом опыте и объяснил, почему малому бизнесу пора консолидироваться для следующего госдумского рывка.

Алексей Головченко, управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО»:

— Я очень хорошо понимаю тех, кто никогда и ни при каких обстоятельствах не станет участвовать в выборах. Для многих это крайне опасное приключение.

Так уж получается в России: предприниматели стараются вообще не светиться. Опыт подсказывает — стоит попасть в поле зрения государства, чиновников, силовиков, и это может очень плохо закончиться.

Но я рискнул.

Зачем мне это надо

Планы по участию в выборах в Госдуму у меня оформились в 2019 г., когда появилось ощущение, что люди готовы к изменениям, что им надоела «Единая Россия».

Если честно, мне совсем не нравится тенденция последних лет, когда в Государственной думе становится все больше актеров, певцов, деятелей шоу-бизнеса и все меньше — профессиональных юристов. Подобное положение ничуть не улучшает ситуацию с качеством принимаемых законов, скорее наоборот.

Все чаще и чаще мы становимся свидетелями обсуждения абсурдных законопроектов, таких как налог на пикники (автор — депутат ГД Владимир Петров), регламентация сбора грибов и ягод (депутат Свердловского заксобрания Илья Гаффнер), уголовная ответственность за тунеядство (депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин) и обязанность жениться на проститутках (Ольга Галкина из того же Санкт-петербургского заксобрания).

Мне как профессиональному юристу видеть такое законотворчество не просто странно, но зачастую стыдно. Тем более что я сам давно участвую в разработке законов, для меня законодательная сфера — понятное и привычное направление.

Так что я решил, что риск участия в выборах для меня приемлем. Кроме того, работу депутатом Госдумы я видел как часть моего профессионального развития. А еще это прагматичный шаг, за которым стоит желание поддержать предпринимательское сообщество, частью которого я являюсь.

Почему Партия Роста?

Тут все проще. На сегодняшний день это единственная партия предпринимателей малого и среднего бизнеса. Я сам из бизнеса, я как юрист защищаю интересы этого бизнеса. Так что выбор для меня очевидный.

В Партии Роста собрались близкие мне по духу и менталитету люди, люди, понимающие, что такое развитие экономики. Это не актеры и балерины из «Единой России».

Увы, крупный бизнес нам не помощник, он вынужден поддерживать партию власти, никто из крупных не будет рисковать, выступая за оппозицию. Поэтому все придется делать нам — тем, кто из малого и среднего бизнеса.

Как проходила регистрация

Все началось со сбора огромного объёма документов и справок о себе, своей семье. И тут у меня вопрос — зачем мы собираем эти справки, беря их у государства, если государство же и проверяет потом эти данные?

Думаю, для чиновников это первый этап отсеивания «наглецов», претендующих на попадание во власть. На этом этапе большое количество неугодных кандидатов можно отсечь по множеству критериев. Так не допустили до выборов Яшина и Грудинина. Последнего — за якобы владение некой оффшорной компанией (что он, кстати, отрицал). Дело в том, что, по новому законодательству, депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными финансовыми активами.

Но мне через это сито удалось просочиться. 2 августа 2021 г. случилось чудо — Центральная избирательная комиссия зарегистрировала меня кандидатом в депутаты Государственной Думы VIII созыва от Партии Роста.

Что поразило в предвыборной кампании

Дальше началась самая интересная, казалось бы, часть — предвыборная гонка: дебаты, работа со СМИ, активное продвижение своей партии. Всем этим я занимался.

Но что меня поразило в процессе предвыборной кампании, так это тишина.

Я думаю, все помнят выборы в 2000-ых. Это был самый активный выборный период в истории новой России. Будущие депутаты наперегонки обещали россиянам золотые горы. Кто-то обещал каждой женщине — мужа и каждому мужу — по машине и квартире. Ничего не стеснялись. Мы все это помним. Помним песню Шнура про выборы.

На выборах-2021 не было никакой активности. Ключевое слово этих выборов — Информационная Тишина. Ни обещаний, ни разоблачений. Даже как-то скучно.

Ушла эпоха выборов…

Отдельные партии даже кандидатов набрать не могли, не готовы люди даже потенциальными участниками становиться. То ли боятся, то ли считают, что предыдущие кандидаты уже все, что наобещали, выполнили, машины и мужей всем раздали, и теперь уже и пообещать-то нечего.

Нарушения на выборах

Какие основные юридические нарушения я бы отметил:

Во-первых, разовые выплаты по 10 тысяч от действующей власти. Сначала дошкольникам, потом — военным и пенсионерам. На мой взгляд, это, конечно же, нарушение процедуры выборного законодательства.

Во-вторых, явно с нарушением не допускали на выборы некоторых оппозиционных кандидатов.

Про «подвозы» людей на выборные участки я и не говорю — это уже давно повсеместная практика.

Ну, и итоги выборов выглядят как минимум странно.

По ходу выборов лучше всего голосовали за коммунистов. И это понятно — это в первую очередь голоса тех, кто недоволен действующей ситуацией и властью. Но первое место по окончательным подсчётам все равно за партией власти.

Истинно говорят — важно не как голосуют, — важно, как считают.

Зачем вообще были эти выборы? Это уже давно некий рудимент в неофеодальном обществе. Большинство избирателей не проявляет никакой активности. У большинства нет никакого желания что-то менять.

Россияне крайне спокойно воспринимают действующую власть. Кроме недовольства, которое высказывается на кухнях, ничего нет. Все живут в иллюзии, что власть несменяема и ничего не изменить.

Разобщённость общества на руку власти. Плюс патернализм, который крайне силён. Подачки от власти реально работают, в людей вбивают идею, что власть не оставит без еды, в случае голода царь всегда поможет и всех спасёт. Так что переход в ручной режим кормления — реальный инструмент удержания власти.

Итоги выборов для меня лично

Да, я не стал депутатом. Но разочарования у меня не было, я давно уже не жду честной игры от партии власти.

И все не так плохо, ведь наша партия вошла в Госдуму. Правда, только одним нашим кандидатом. Но есть много депутатов в разных регионах в законодательных собраниях. Так что наши постепенно входят во власть. Это главное сейчас.

Сейчас нам надо писать нужные для развития бизнеса законы. Ведь когда партия власти поднимает налоги, чтобы поддержать экономический рост, — это какой-то странный подход. Во всем мире, если хотят развивать экономику, налоги снижают. У нас наоборот.

Так что лоббировать законы, помогающие малому и среднему бизнесу, — наша главная задача сейчас. Мы это и делаем. Но нужны близкие по духу депутаты из бизнеса. Важно, чтобы больше депутатов поддерживали наши идеи.

Уверен, на следующих выборах мы возьмем больше мест. Бизнес, в отличие от балерин и танцоров, умеет строить долгосрочные планы. И их достигать. Просто надо объединяться. Входить во власть. Заводить своих депутатов. Иначе малому бизнесу хана.

Пока бизнес не понял этого, не готов объединять усилия. Именно поэтому мы взяли мало депутатских мест.

И у людей пока нет понимания, что бизнес — это созидающая часть общества. Это тоже мешает. Люди не понимают, что только бизнес даст им рабочие места, только с его помощью можно победить бедность. А вовсе не благодаря мелким подачкам от власти. Видимо, не пришло еще время для такого осознания, не созрела еще у граждан ответственность за свое будущее.

Но у нас есть следующие пять лет для понимания и объединения.

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