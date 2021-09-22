Сад у «Косого дома» завоевал «серебро» на самой известной цветочной выставке в мире

Уникальный мини-сад открылся в 2020 г. Его на собственные средства обустроила фотограф Екатерина Засухина. В этом году проект получил награду в Великобритании, на Chelsea Flower Show.

Екатерина Засухина живет на улице Горького, увлекается изучением уральской природы и говорит, что создание сада было для нее важным жестом самоидентификации.

Сейчас сад, спроектированный в соавторстве с британским дизайнером Карли Киршоу, получил мировую известность и похвалу экспертов ландшафтного дизайна. Он завоевал серебряную медаль на выставке Chelsea Flower Show, сообщает JustMedia.

Проект по-прежнему остается частной инициативой Екатерины. Ей помогают высаживать растения соседи и волонтеры.

Напомним, что администрация Екатеринбурга продала «Косой дом» (бывший доходный дом купца Чувильдина) в 2017 г. за 6 млн 310 тыс. руб. Особняк является объектом культурного наследия, поэтому Управление охраны объектов культурного наследия поставило очень жесткие рамки при реконструкции помещения. Однако ограничения касались в основном внешнего вида особняка, а вот внутри владельцы дома могли все обустроить на свой вкус.

В 2018 г. стало известно, что в «Косом доме» поселится бывший топ концерна «Калина», глава строительной компании «Проспект Девелопмент» Александр Петров.

Сейчас в Екатеринбурге выставлен на торги еще один исторический особняк, расположенный в центре. Дом продается вместе с участком земли по цене 44,2 тыс. руб. за «квадрат» — в два раза ниже средней стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга. Но есть нюансы.