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Высокинский вместо Чернецкого — в Совете Федерации произойдет рокировка

Высокинский вместо Чернецкого — в Совете Федерации произойдет рокировка
Иллюстрация: DK.RU

Депутаты Заксобрания выдвинут вице-губернатора и бывшего мэра Екатеринбурга в СовФед от Свердловской области. Аркадию Чернецкому обещают должность в региональном парламенте.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Александр Высокинский участвовал в выборах в региональное Заксобрание под третьим номером в списке «Единой России». На следующей неделе он примет мандат областного депутата, а позже депутаты официально выдвинут его кандидатуру на должность члена Совета Федерации от Свердловской области, сообщает 66.RU.

Аркадию Чернецкому предложат должность вице-спикера регионального парламента. Помощник Чернецкого Константин Пудов сообщил, что летом шеф обсуждал свое политическое будущее с Евгением Куйвашевым.

Губернатор попросил его участвовать в выборах в Заксобрание, войти в первую тройку и помочь реготделению ЕР взять необходимое количество мест. Эта задача выполнена, — говорит Пудов.

По его словам, Чернецкий готов работать и в Совфеде, и внутри Свердловской области на предложенной должности.

О том, что Александр Высокинский планирует перейти в Совет Федерации и занять там место действующего сенатора Аркадия Чернецкого, стало известно в начале сентября. DK.RU сообщил, что шесть высокопоставленных чиновников могут покинуть кабинет министров Свердловской области и отправиться в Госдуму РФ и Заксобрание. 

Напомним, что в июне Аркадий Чернецкий был удостоен ордена Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу. 

Аркадий Чернецкий — лауреат премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Управленец на госслужбе». В начале 2020 г. он вошел в перечень самых влиятельных персон Свердловской области — ТОП-50: главные люди Урала.

8 мая 2020 г. Аркадий Чернецкий отмечал 70-летний юбилей. В большом интервью на DK.RU он рассказывал, что считает своим главным достижением на службе.

Автор: Виктория Говорковская
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