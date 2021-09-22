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РАНХиГС модернизирует бакалавриат по западному образцу. Регионы не останутся в стороне

Владимир Мау, ректор РАНХиГС
Владимир Мау, ректор РАНХиГС. Автор фото: Сергей Бобылев. Иллюстрация: ТАСС

Технология бакалавриата по модели Liberal Arts предполагает два года обучения по базовой специальности и возможность остальные два года учиться по еще одной, более узкой специальности — на выбор.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Акцент на необходимости внедрения программ «широкого бакалавриата» по модели Liberal Arts сделал в своем интервью Российской газете ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау. По его словам, это важно, потому что в современном мире технологии быстро меняются — и меняется спрос на специальности:

Если студент учится шесть лет, то на момент его поступления в вуз самой перспективной специальности еще не существует. Сегодня невозможно поступать на «перспективные» специальности, потому что к окончанию вуза они будут совершенно другими.

У студентов столичного кампуса РАНХиГС уже имеется возможность переводиться с одного направления на другое, если они обучаются на программах «широкого бакалавриата» Liberal Arts: на прикладных многопрофильных программах для подготовки специалистов в области проектов устойчивого развития, маркетинга и управления продажами, в индустрии гостеприимства, управления инновациями в технологической сфере.

Liberal Arts — традиционная академическая программа Западного высшего образования. Она является продолжением древнегреческих методов исследования, которые базировались на «стремлении к всеобщему пониманию». В РАНХиГС технология бакалавриата по модели Liberal Arts предполагает два года обучения по базовой специальности и возможность остальные два года учиться по еще одной, более узкой специальности — на выбор.

В скором времени эта технология будет внедрена и в региональных филиалах вуза. К решению задачи в конце августа приступили в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС. В рабочую группу вошли преподаватели и ученые института, а также эксперты из московского кампуса РАНХиГС — представители Дирекции по развитию образования.

В сентябре в уральском филиале состоялась серия «проектных сессий», в ходе которых предложены идеи по обновлению образовательных программ на всех трех направлениях подготовки — государственное и муниципальное управление, право и безопасность, экономика и менеджмент, рассказал DK.RU директор Уральского института управления Руслан Долженко:

Мир профессий меняется слишком быстро. Поэтому привычные подходы к образовательной программе как к «трубе», откуда студент выходит с типовым дипломом, стандартной специальностью, единым набором уже неактуальных знаний — неприемлем. Нужно формировать индивидуальные образовательные траектории. Многопрофильный бакалавриат — ноу-хау РАНХиГС — дает эту возможность студентам.

На модернизацию линейки образовательных программ на Урале уйдет еще несколько месяцев. Задача — существенно обновить предложения для студентов в следующем учебном году, резюмировал Долженко.

Автор: Андрей Широков
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