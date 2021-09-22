Стимулируйте инвестиции, а не принуждайте к ним, — металлурги о росте налога на прибыль

Повышение ставки нарушает рыночные принципы, налоговое законодательство и ведет к значительным рискам для российской экономики, считают промышленники.

Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с 20 до 25–30% для металлургических компаний, которые в течение последних пяти лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали в развитие.

Промышленники не согласны с таким подходом. Свою позицию они озвучили и аргументировали на сайте ассоциации «Русская Сталь», куда входят крупнейшие игроки рынка черной металлургии (в том числе уральские компании) — «ЕвразХолдинг», НЛМК, ММК, «Мечел», ТМК и др.

Согласно предложению Минфина, для определения применимой ставки используются показатели компании (дивиденды, инвестиции, амортизация) за прошедшие пять лет. Это нарушает основополагающий принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что «закон обратной силы не имеет», — говорится в тексте.

Промышленники подчеркивают, что рост налогового бремени ухудшит их положение, что скажется на объеме инвестиций и выполнении инвестиционных обязательств, ранее взятых на себя бизнесом.

Непонятно, как предлагаемое Минфином решение будут применять к холдинговым компаниям.

В целом, полагают металлурги, предлагаемая норма нарушает фундаментальный принцип рыночной экономики — свободы распоряжения собственниками своими средствами после уплаты налогов в пользу государства, что может привести к ухудшению инвестиционного климата в экономике и невозможности долгосрочного планирования для инвесторов.

Участники ассоциации рассчитывают, что Правительство РФ рассмотрит все аспекты этой проблемы с учетом интересов развития бизнеса и разработает меры, стимулирующие инвестиции, а не принуждающие к ним.

Напомним, что основной владелец НЛМК, президент ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин назвал «неизгладимым синдромом Госплана» заявление вице-премьера Андрея Белоусова о том, что российские металлургические компании в 2020 г. увеличили доходы в несколько раз и «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. По мнению Лисина, Белоусов, сделав такое заявление, проигнорировал рост налоговых отчислений и инвестиций в металлургии.

Вот, точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций — физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды... И при этом не замечать, что планирование и расчеты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен. Здесь уместно старое выражение: «Не чини то, что работает», — заявил Владимир Лисин.

Ранее DK.RU сообщил, что налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно втрое — до 3–5% от их выручки. Об этом говорится в новом проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2022–24 гг.