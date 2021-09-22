Уральский изготовитель бурильных труб увеличил выработку благодаря нацпроекту

Ицхак Адизес, известный бизнес-коуч, считает, что суть лидерства заключается в объединении интересов людей на предприятии. Уральские промышленники своим примером доказывают правдивость этого тезиса.

DK.RU и Региональный центр компетенций (РЦК) запускают спецпроект, посвященный результатам реализации национального проекта «Производительность труда» на промышленных предприятиях Свердловской области. Каждую неделю на электронных страницах «Делового квартала» будут выходить производственные кейсы, в которых мы расскажем, как местные заводы повышают эффективность, внедряя принципы бережливого производства.

Герой первой публикации — ООО «Бурильные трубы» («дочка» ОАО «Каменск-Уральского металлургического завода»). Предприятие выпускает уникальную продукцию — трубы из алюминиевых сплавов для строительства и эксплуатации нефтяных скважин. Такие бурильные трубы обладают рядом преимуществ перед аналогами из сплавов стали. У них более низкий удельный вес, высокая устойчивость к коррозии и высокая удельная прочность.

Фото: ООО «Бурильные трубы»

«Бурильные трубы» — небольшое предприятие. На нем трудится чуть менее 100 человек. И это, отмечают в РЦК, положительно сказалось на реализации проекта «Производительность труда».

Чем меньше иерархия управления, тем быстрее на производстве принимаются решения. У нас была возможность внедрять изменения буквально на следующий день после того, как они были озвучены. На самом деле многие предприятия мирового уровня идут к тому, чтобы сокращать цепочку управления для ускорения принятия решений, — говорит Дмитрий Зайцев, руководитель проекта РЦК.

Важно отметить, что ООО «Бурильные трубы» стало тестовой площадкой для «Каменск-Уральского металлургического завода». На дочернем предприятии «КУМЗ» оттачивал принципы бережливого производства. Позже, спустя три месяца, эксперты РЦК пришли и на основной металлургический завод для внедрения нововведений.

«Бурильные трубы» производят продукцию в рамках кооперации с ОАО «КУМЗ». Периодически, когда мы нуждались в поставках, коллеги отвечали отказом. Аргументировали тем, что линии загружены и ускорить работу они не могут. Компанию это не устраивало. Стало очевидно — нужно поднимать эффективность производства на дочернем предприятии. Главное, как показала практика, не бояться изменений, и тогда все получится, — поясняет генеральный директор Каменск-Уральского металлургического завода Андрей Берсенев.

Эксперты РЦК совместно с командой ООО «Бурильные трубы» выявили 74 проблемы, которые тормозили производство. Среди них: долгое время изготовления трубы, большой объем незавершённого производства, высокая себестоимость продукта и консервативность коллектива, который изначально настороженно относился к предложениям представителей РЦК. Однако руководство «КУМЗа» сумело объединить интересы работников дочернего предприятия и увлечь их мероприятиями по повышению производительности труда — все по Адизесу.

В качестве пилотного проекта был выбран участок по изготовлению легкосплавной бурильной трубы с замками. Доля этой продукции в выручке предприятия составляет 91%. До начала проведения мероприятий, т.е. в 2020 г., время протекания процесса на выбранном участке составляло 11,1 дня, незавершенное производство — 152,5 тонны в месяц, выработка — 3,3 тонны на человека в месяц. За 6 месяцев работы в проекте произошли значительные улучшения. Время протекания процесса снизилось до 9,1 дня, незавершенное производство сократилось до 65,39 тонны в месяц, а выработка увеличилась до 4,9 тонны в месяц на человека.

Что делали?

Основными драйверами увеличения производительности труда стали такие факторы, как внедрение практики изготовления продукции под заказ (Just-in-Time), сокращение времени на испытания, переналадку, ремонт и обслуживание оборудования. С помощью сотрудников Регионального центра компетенций в компании внедрили производственный анализ, создали информационный центр предприятия, который повысил прозрачность планирования в работе подразделений и увеличил оперативность принимаемых решений, — рассказывает руководитель проекта, заместитель генерального директора по технологии и качеству компании «Бурильные трубы» Ольга Дегтярева.

В общей сложности команда экспертов РЦК и рабочей группы предприятия разработали для «Бурильных труб» 37 различных мероприятий, направленных на повышение производительности труда. Для того чтобы процесс внедрения нововведений был максимально прозрачным и понятным, на предприятии организовали информационный центр — здесь собирались организационные документы по проекту, фиксировались выявленные потери, публиковался утвержденный план мероприятий со списком ответственных лиц.

Фото: карта производственного анализа

На заводе применили один из основополагающих принципов бережливого производства — систему 5С. Она необходима для организации эффективного и безопасного рабочего места. В рамках системы 5С на «Бурильных трубах» организовали специальные места для хранения вспомогательного материала, сотрудникам обеспечили безопасный и быстрый доступ к инструменту и навели порядок в инструментальных шкафах.

Фото: инструменты и детали теперь лежат на заводе в строгом порядке

Внедрение изменений на производстве и повышение его эффективности всегда идет рука об руку с обучением сотрудников. В рамках нацпроекта 22 работника «Бурильных труб» (30% от численности) прошли обучение по различным программам, среди которых, к примеру: «Основы бережливого производства», «Декомпозиция целей», «Стандартизированная работа» и т.д.

Фото: карта текущего и целевого состояний производства

Сотрудники, получившие дополнительные знания о бережливом производстве, будут следить за масштабированием принципов на другие производственные мощности «Бурильных труб». К 2023 году производительность труда на предприятии должна вырасти на 30%.

Фото: генеральный директор ООО «Бурильные трубы» Игорь Петункин проводит экскурсию по предприятию и рассказывает об итогах полугодовой работы

Важнейший результат проекта — готовность персонала, его обучение, реконструкция психологии и менталитета. Люди поняли, что им не навязывают какую-то дополнительную нагрузку, а то, что с их участием совершенствуется вся система работы на общий результат, улучшаются условия труда — с учетом комфортности, устранения тяжелых и лишних операций, движений, с прицелом на командную эффективность. Сейчас они стремятся к улучшениям и знают, где, что и как делать, какие использовать механизмы для достижения более высоких результатов, — подводит итоги полугодовой работы генеральный директор ООО «Бурильные трубы» Игорь Петункин.

Национальный проект «Производительность труда», в котором участвовал завод «Бурильные трубы», полезен не только самому предприятию, но и экономике региона в целом. Благодаря ему в регионе зарождается мощная промышленная кооперация, отметил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Вопрос повышения эффективности важен и для конкретных предприятий, и для города, и для экономики всего региона. Нам нужно поднимать производительность труда как крупных, так и малых, средних компаний, причем не только в промышленной, но и в других сферах — например, в сельскохозяйственной. Региону необходима промышленная кооперация. С ее помощью коллеги с разных предприятий будут знать друг друга и перенимать позитивный опыт изменений, — добавил спикер.

Фото: Алексей Шмыков и Игорь Петункин