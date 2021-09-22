Авиакомпанию «Уральские авиалинии» могут ограничить в полетах за хронические опоздания

В июне — июле более 200 тыс. пассажиров были вынуждены ждать свои рейсы и требовать выплаты компенсаций. В августе ситуация усугубилась. Авиаперевозчик ссылается на независящие от него факторы.

По данным европейского поставщика авиационных данных OAG, в мае — августе «Уральские авиалинии» выполнили 25,65 тыс. рейсов, из них 16,9 тыс. прилетели с задержкой. В мае вовремя прибыло 50% рейсов, в июне — 32%, в июле — 32,5%, а в августе — 25,2%.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратился в Минтранс с просьбой приостановить выдачу новых разрешений на международные полеты, а при необходимости сократить полетную программу «Уральских авиалиний» и авиакомпании «Якутия», также массово задерживающей рейсы, сообщает ЕАН.

Его позиция: перевозчики должны получать новые направления и иметь возможность работать по нынешним маршрутам, только если обеспечивают безопасность перевозок и не допускают массовых задержек вылетов.

Регулярность полетов — один из критериев при отборе перевозчиков для выдачи им допусков к выполнению рейсов за рубеж. Комиссия, которая проводит отбор компаний, вправе отказать в выдаче и изменить допуски, если в течение года авиаперевозчик задерживает более 10% рейсов.

«Уральские авиалинии» объясняют непунктуальность техническими, метеорологическими и другими независящими от нее факторами. Однако пытаются исправить ситуацию с задержками:

Мы, безусловно, обеспокоены показателями регулярности нашей авиакомпании и с целью улучшения регулярности полетов предприняли следующие меры, а также внесли корректировки в программы авиаперевозок: оптимизировано расписание по внутренним воздушным линиям, схемы обеспечения бортовым питанием, сокращены и объединены рейсы, увеличено время простоя на техобслуживание самолетов и др., — комментируют в компании.

Напомним, что за первое полугодие 2021 г. «Уральские авиалинии» получили чистую прибыль в 2,1 млрд руб. В первом полугодии доковидного 2019 г., когда компания работала в обычном режиме, дела обстояли хуже: 1,4 млрд руб. чистого убытка.

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