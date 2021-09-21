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Бюджет Екатеринбурга не понес потерь из-за пандемии

Бюджет Екатеринбурга не понес потерь из-за пандемии
Иллюстрация: DK.RU

Мэрия отчиталась об исполнении бюджета в первом полугодии 2021 г. Судя по всему, бизнес исправно пополняет городскую казну: налоги от него поступают опережающими темпами.

#ГОРОД#НОВОСТИ

По итогам первого полугодия в бюджет Екатеринбурга поступило 25,6 млрд руб. — 50,9% от плана (50,4 млрд руб.), израсходовано 22,9 млрд руб. — 42,9% от плана (53,37 млрд руб.).

40% дохода приносит НДФЛ. Из этого источника городская казна уже получила 52,9% от плана. В департаменте финансов говорят о росте фондов заработной платы в Екатеринбурге. Он обусловлен увеличением зарплат или увеличением занятости населения. 

13% поступлений в муниципальный бюджет приносят компании, применяющие упрощенную систему налогообложения, то есть, малый бизнес. Сборы по этому налогу идут опережающими темпами — 62%. Либо частных предпринимателей стало больше, либо бизнес расплачивается за льготу (отсрочку по налогам), предоставленную в 2020-м.

Ранее эксперты пояснили ЕАН, что последствия эпидемии и локдаунов дадут о себе знать осенью 2021 г., когда в казну начнут поступать налоги за 2020 г. Судя по отчету мэрии, коронавирус никак не сказался на экономике Екатеринбурга.

Напомним, что за шесть месяцев текущего года уральские предприятия перечислили в федеральный бюджет рекордный объем налогов: 3,171 трлн руб. — на 35,9% больше, чем годом ранее. 

Ранее старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал DK.RU о спорных методах, применяемых в рамках предпроверочного анализа.

Мы сталкивались с тем, что информация, которая исходит от инспектора, не соответствует действительности. Возможно все: и откровенная ложь, и введение в заблуждение. Налоговый орган считает, что в интересах пополнения бюджета он имеет на это моральное право. Вам могут сказать, что директор контрагента «признался», что он является номинальным лицом и не подписывал документы о реализации вам товара — а это не так. Или что контрагент подал «нулевую» декларацию, заявив, что у него не было с вами хозяйственных отношений — а это не соответствует действительности, — отмечает он.

Автор: Виктория Говорковская
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