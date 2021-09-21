Европейский суд обязал Россию выплатить €100 тыс. вдове сотрудника ФСБ Марине Литвиненко

ЕСПЧ подтвердил решение британского суда о признании виновными в смерти Александра Литвиненко депутата Лугового и бизнесмена Ковтуна. МИД РФ и Кремль его позицию раскритиковали. Аргументы сторон.

Россия собирается проигнорировать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал российские власти выплатить €100 тыс. Марии Картер (Марине Литвиненко), вдове бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В 2006 году он был отравлен в Англии веществом полоний-210. Вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. В 2016 году лондонский суд заявил, что операция по убийству «была, по всей вероятности, утверждена руководством России». Специалисты заключили, что его отравили бывший сотрудник ФСБ (а ныне депутат Госдумы от ЛДПР) Андрей Луговой и бывший сотрудник ГРУ (а ныне бизнесмен) Дмитрий Ковтун, сообщает РБК.

В ЕСПЧ также заявил, что российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству или опровергнуть материалы британского следствия. «Суд также установил, что российские власти не провели эффективного внутреннего расследования, которое могло бы помочь установить факты и, при необходимости, личности виновных в убийстве и наказание для них», — говорится в решении европейского суда.

ЕСПЧ постановил, что вина Лугового и Ковтуна под сомнение не ставится. Российские власти, в свою очередь, не раз отрицали их причастность к смерти Литвиненко. Помимо этого Москва заявляла о невозможности выдачи Лугового Великобритании, поскольку это противоречит Конституции страны.

«Мы не готовы прислушиваться к таким решениям», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Результатов расследования гибели Литвиненко до сих пор нет. ЕСПЧ вряд ли обладает полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. Поэтому делать подобные утверждения о причастности России к гибели Литвиненко, как минимум голословно.

ЕСПЧ стремится внести свою лепту в культивирование русофобии, само постановление вызывает немало вопросов, в свою очередь заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

Абстрагируюсь от содержания самого документа и ошибочных умозаключений Страсбургской фемиды, правовая оценка будет дана Генеральной прокуратурой в свете переданных ей полномочий по преставлению нашей страны в ЕСПЧ. Невозможно не заметить допущенное судом произвольное отступление от собственной же практики по индивидуальным жалобам, которые связаны с межгосударственными спорами (цитата по РИА Новости).

Сам Луговой назвал решение ЕСПЧ «неправосудным, незаконным и весьма глупым»:

Если оно принималось лишь на основании того, что им говорила вдова Литвиненко, это тем более подрывает репутацию ЕСПЧ.

Он также назвал «неимоверной ложью» аргумент ЕСПЧ, что Россия не провела должного расследования:

Как раз российская прокуратура и СК делали все, чтобы установить истину. Ни на один запрос российской прокуратуры правосудие Лондона так и не ответило. Хотя на запросы британских коллег российские правоохранители отвечали. В ноябре группа британских специалистов прилетала в Москву, спокойно со мной встречалась, брала показания. Но британское правосудие всячески препятствовало объективному расследованию.

Позиция Ковтуна к настоящему времени неизвестна.

Александр Литвиненко в 2000 году бежал в Великобританию после того, как в России против него возбудили нескольких уголовных дел. В 2006 году он погиб от отравления радиацией. Британские власти обвинили в случившемся Россию, сообщал DK.RU.