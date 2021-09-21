Отельеры в панике — ФАС хочет регулировать цены в гостиницах

Антимонопольщики предлагают ввести предельные цены, по которым гостиницы будут предлагать свои услуги. Представители отрасли сочли инициативу «антирыночной» и обратились к Михаилу Мишустину.

Федеральная антимонопольная служба считает, что во время проведения крупных международных мероприятий в отелях надо устанавливать предельные цены на размещение гостей. Размер будет рассчитываться по методике, которую ведомству предстоит разработать.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: до 50 тыс. руб. — для должностных лиц, для ИП и юрлиц — до двукратного размера дополнительно полученной выручки.

Представители туристического бизнеса и отельеры написали письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отказаться от подобной практики, сообщает РБК. Они назвали ее антирыночной и несвоевременной, подчеркнув, что все виды отрасли находятся в тяжелейшем кризисе из-за пандемии.

ФАС вышло, скажем так, со странным предложением регулирования цен в местах размещения. Интересно, как они приходят к такому? Мы категорически против таких «идей», надеюсь у лиц, принимающих решения хватит ума, знаний и здравого смысла, этого не делать, — прокомментировал инициативу ФАС Леонид Гункевич, генеральный директор туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».

В августе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект, который позволит регулировать наценки в розничной торговле «для повышения прозрачности».

Напомним, что ситуация с продовольствием обострилась в начале лета, когда стоимость ряда продуктов резко пошла вверх. Сейчас на государственном уровне прорабатываются вопросы регулирования наценки в розничной торговле. Впрочем, экспертное сообщество считает, что регулирование цен не решит всех проблем. В частности, об этом в колонке на DK.RU высказалась профессор МГУ Наталья Зубаревич.