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Екатеринбург вновь станет местом встречи российских оркестров

Екатеринбург вновь станет местом встречи российских оркестров
Иллюстрация: Свердловская государственная академическая филармония

С 30 сентября по 8 октября в Екатеринбурге состоится VI Симфонический форум России. Участниками станут коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Якутска, Томска, Ульяновска, Уфы.

На правах принимающей стороны Уральский филармонический оркестр, отмечающий в этом году 85-летие, даст старт Форуму под управлением главного дирижёра Дмитрия Лисса и завершит Форум под управлением приглашённого мэтра Александра Лазарева.

Свердловская филармония взяла на себя функцию организовать такие культурные обмены между регионами, пусть и в рамках одной сцены, — отмечает руководитель Уральского филармонического оркестра Дмитрий Лисс. — Они приносят пользу участникам, а для слушателей становятся счастливой возможностью получить новые импульсы, новый взгляд на произведения. Это та живая среда, в которой существует наша концертная жизнь.

Российскую столицу представит созданный Михаилом Плетнёвым Российский национальный оркестр, который выступит под управлением скрипача и дирижёра Сергея Крылова. Уникальный музыкальный коллектив и крупнейший в стране молодёжный проект в области оркестровой культуры — Российский национальный молодёжный симфонический оркестр — впервые примет участие в Форуме, где выступит под управлением Димитриса Ботиниса. 12 концертов проекта состоятся в Екатеринбурге, региональных и городских филармонических залах Свердловской области (Каменске-Уральском, Асбесте, Ирбите). Выступления оркестров благодаря online трансляциям Виртуального концертного зала Свердловской филармонии будут доступны в любой точке земного шара. 9 концертов из Большого зала Свердловской филармонии будут транслироваться в официальной социальной сети Форума — ВКонтакте.

Симфонический форум России проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Наряду с концертами, он включает деловую программу для руководителей коллективов, в которой подводятся итоги мониторинга деятельности региональных оркестров, обсуждаются вопросы, затрагивающие актуальные аспекты «симфонической отрасли».

Поддержку проекту, направленному на создание единого культурного пространства России, оказывают Министерство культуры Российской Федерации и Губернатор Свердловской области. Отдельные концерты Форума проходят под эгидой федеральной программы «Всероссийские филармонические сезоны», при содействии Московской государственной академической филармонии.

Организатор форума — Свердловская государственная академическая филармония при участии Союза концертных организаций России.

Участники VI Симфонического форума России:

Уральский академический филармонический оркестр, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica, Красноярский академический симфонический оркестр, Томский академический симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан.

Дирижёры VI Симфонического форума России: Дмитрий Лисс, Александр Лазарев, Димитрис Ботинис, Юрий Ткаченко, Фабио Мастранджело, Наталья Базалева, Владимир Ланде, Михаил Грановский,  Дмитрий Крюков, Сергей Крылов.

Автор: Гринина Ирина
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