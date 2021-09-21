«Нам нанесли удар ножом в спину». Франция отзывает послов из Австралии и США

Крупнейший контракт на 56 миллиардов евро между Францией и Австралией был расторгнут в одностороннем порядке — в пользу соглашения с США. Австралия, Британия и Штаты объединились в новый союз.

Австралия в одностороннем порядке разорвала многолетнее партнерство с Францией в пользу Великобритании и США. Накануне Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. Согласно соглашению, Австралия с помощью американских технологий построит для своего флота 12 атомных подводных лодок. О соглашении Канберры, Лондона и Вашингтона французская сторона узнала из новостей в СМИ.

Ради этой договоренности Канберра разорвала крупнейший оборонный контракт с Францией, чем поразила Париж. Австралия сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли «контрактом века», предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

«Австралия без предупреждения разорвала крупный оборонный контракт с Парижем, — заявил французский посол в Канберре Жан-Пьер Тебо. — Нам нанесли удар ножом в спину. Франция возмущена тем, что австралийская сторона не провела предварительные консультации и даже не обсудила этот вопрос на государственном уровне». Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации по просьбе президента республики Эммануэля Макрона.

«Отзыв французских послов из США и Австралии означает обиду со стороны Франции, однако страна, скорее всего, вернет дипломатические отношения с Соединенными Штатами на прежний уровень», — рассказал в интервью РБК профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО, политолог Андрей Казанцев:

Произошедшее не означает, что Франция окончательно порвет с трансатлантической солидарностью. В свое время Франция была инициатором создания блока Россия — Германия — Франция против операции президента Джорджа Буша — младшего в Ираке. Но в данной ситуации Франция, вероятно, не планирует сближаться с Россией.

«Идея заключается в том, чтобы повысить степень автономности Европейского союза и Франции как ключевой европейской державы. После выхода Великобритании единственная ядерная держава и член Совета Безопасности ООН — Франция», — добавил Казанцев.

Во французском МИДе заявили, что Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

Премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении подчеркнули, что союз AUKUS не предназначен для того, чтобы быть враждебным какой-либо другой державе или противоречить НАТО. Они глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. При этом Скотт Моррисон заявил, что Австралия собирается сама строить атомные подводные лодки, но не стремится к обладанию ядерным оружием.

Ранее стало известно, что в начале 2021 года мир был на грани ядерной войны. В США опубликована книга «Угроза» журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты, в которой рассказывается о последних днях президентства Дональда Трампа: в частности — о планах Трампа нанести ядерный удар по Китаю и заговору военных, которые не хотели допустить крупномасштабного военного конфликта, сообщал DK.RU.