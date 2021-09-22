Анна Гороховская — о цене дизайнерского интерьера и заблуждениях заказчиков

Почему идеальные интерьеры остаются на бумаге, а в реальности «что выросло, то выросло», из чего состоит дизайн-проект и в каких ситуациях дизайнеру и заказчику лучше разойтись — в материале DK.RU.

Анна Гороховская занимается дизайном интерьера с 2012 г., последние четыре — в формате собственной студии. Свои проекты она публикует на личной странице в Instagram. Костяк клиентов составляют предприниматели, приобретающие квартиры в новостройках. В колонке на DK.RU Анна рассказала, с какими мифами и заблуждениями сталкивается чаще всего, работая с ними.

Я знаю, какой интерьер нужен

— Многие заказчики четко формулируют пожелания относительно интерьера и в дальнейшем испытывают удовлетворение от результата. Но бывает и так: проект создается на основе ТЗ клиента, он смотрит и говорит: «все отлично, но жить в этом я не смогу». Человек «примеряет» интерьер на себя и понимает, что заблуждался: в реальности он не готов к суперминимализму или к красным стенам. К счастью, это выясняется на этапе проектирования, в процессе реализации я с подобными «прозрениями» не сталкивалась.

Совместная работа начинается еще до стадии заключения договора. Чтобы выяснить, чего хочет заказчик, я предлагаю ему ответить на вопросы из техзадания (объем — 10 листов), охватывающие разные аспекты — от любимых цветов до хобби. Кроме того, прошу показать интерьеры, которые человеку нравятся — из этого формируется картина предпочтений и представление о том, что именно человек вкладывает в то или иное понятие.

На заре моей карьеры одна девушка попросила сделать интерьер уютным. Я предложила решения, руководствуясь собственным представлением о том, из чего складывается это ощущение — плавные линии, акцент на текстиле, мягкие подушки… Заказчица была разочарована. Начали выяснять по «картинкам», что означает «уютный интерьер» для нее. Оказалось, это темные, до черноты, стены и пол, скрытая подсветка…

Однажды ко мне обратился молодой человек, только что купивший квартиру. Он сказал примерно следующее: я знаю, чего хочу, но не скажу, чтобы не вгонять вас в рамки. Вдруг вы придете и у вас возникнет гениальная идея. Если я опишу свое видение, вы просто это нарисуете, и никакого креатива не получится.

Я столкнулась с подобным подходом лишь однажды, но слышала, что некоторые заказчики расстраиваются, получив интерьер, который просто соответствует их желаниям — им не хватает wow-эффекта, чего-то неожиданного. Чтобы избежать разочарований, я всегда обсуждаю с клиентами их ожидания от моей работы и дизайн проекта в целом.

Мы уложимся в два миллиона

— Люди не всегда могут объективно оценить бюджет интерьера (ремонт, отделка, мебель, светильники). Они приходят со словами: мы купили квартиру площадью 100 кв. м с черновой отделкой, бюджет на ремонт — 2 млн руб. Приходится аккуратно опускать их с небес на землю: как ни крои, при такой площади в эту сумму невозможно уложиться. К сожалению, денег хватит только на черновые материалы и услуги строителей.

Опыт показывает: бюджет интерьера составляет порядка ½ стоимости жилья. Если вы купили квартиру в 100 кв. м за 8 млн руб., закладывайте на интерьер четыре миллиона.

Причем, скорее всего, это — нижняя планка. Возможно, кто-то пообещает уложиться в 2 млн руб., но велика вероятность, что деньги закончатся, квартира будет не готова, а обещавший разведет руками.

Надо объективно оценить свои финансовые возможности и честно проинформировать о них дизайнера на этапе обсуждения проекта. Как-то ко мне обратился клиент, скрывавший бюджет. Он показывал очень дорогие респектабельные интерьеры и просил ориентироваться на них. Я обрисовывала ему стоимость предлагаемых решений, он соглашался. Я подготовила дизайн-проект на основе его пожеланий. Он одобрил и согласовал. На этом все закончилось, так как финансовой возможности для реализации проекта не было. Удовлетворения от подобных проектов дизайнер, конечно, не получает, ведь результат нашей работы — это реализованный интерьер.

Дизайнер = инженер, прораб, менеджер

— Редкий дизайнер — универсальный профи, одинаково успешно «рисующий» интерьеры, разбирающийся в конструкторском и инженерном деле и, условно, знающий составы строительных смесей. Однако некоторые заказчики ожидают именно этого. Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник, а над проектом — работать команда специалистов, в которой дизайнер — автор концепции и ответственный за ее реализацию. Узкие вопросы он делегирует экспертам, которым доверяет.

Нам хватит 3D-визуализации

— Некоторые заказчики считают, что дизайн сводится к «картинкам» и для ремонта их достаточно. Они упускают из вида технические аспекты.

Приходится объяснять, что в основе любого проекта лежит комплекс чертежей и документов. В него входит план помещения после реконструкции, план расстановки мебели и оборудования (обычно я предлагаю несколько вариантов), план отделки пола, потолка и стен с раскладкой по материалам, схема электрики с расстановкой выключателей, розеток и светильников, ведомости отделки с указанием объема и стоимости материалов и так далее.

«Вооружившись» этим комплектом, можно приступать к строительно-отделочным работам — в нем содержится необходимая для исполнителей информация. Если пропустить технический этап, вы рискуете погрязнуть в ошибках, переделках и расходах. Так что визуализация — только «вишенка на торте».

Я не работаю с теми, кто приходит за «картинками». Поскольку репутация дороже: 99% из 100%, что хорошего результата они не достигнут, но крайним окажется дизайнер.

Мы получим красивые «картинки», но не сможем их реализовать

— До начала проектирования некоторые спрашивают: вы «нарисуете» обои, светильники, мебель, но где нам потом их искать? Дизайнер должен предложить 100% реализуемое решение, причем, вписывающееся в заявленный заказчиком бюджет. В проект включаются отделочные материалы и предметы обстановки из конкретных коллекций, и дизайнер точно знает, в каком салоне их можно приобрести.

Если заказчик откажется от авторского надзора (сопровождения проекта в ходе реализации), он сможет заказать «компоненты» самостоятельно. Я указываю в проектной документации все «адреса, пароли и явки». В конце концов, мне всегда можно позвонить и проконсультироваться.

Авторский надзор — деньги на ветер

— Это широко распространенное заблуждение. Можно ли обойтись без авторского надзора? Теоретически да. На практике схема «дизайн-проект есть, пусть строители по нему работают, а уж я как-нибудь послежу», часто дает сбой.

Объясню почему: исполнители могут по-своему интерпретировать идеи и решения дизайнера или схалтурить, а заказчик не заметит. В итоге красивый, продуманный дизайнерский интерьер остается на бумаге, а в реальности — «что выросло, то выросло».

Чаще всего люди промахиваются с цветом: в салоне он может показаться подходящим, но, увидев готовые стены, человек понимает: это не то. Что делать? Переделывать или жить с тем, что получилось. Правильный оттенок для стен сложно подобрать на этапе проектирования — его ищут в подготовленном пространстве на основе выкрасов, учитывая нюансы освещения.

Ошибки же строителей нередко «вылезают» на этапе меблировки: выясняется, что они забыли сделать закладную или слегка «откорректировали» размеры, и прибывший шкаф не встает куда положено.

Авторский надзор страхует от подобных ситуаций. Дизайнер регулярно посещает стройку, дает бригаде пояснения по проекту, контролирует правильность его реализации, а при возникновении непредвиденных обстоятельств помогает адаптировать к ним проект.

За пару месяцев уложимся!

— Выполнить дизайн-проект за месяц нереально, разве что речь идет о совсем небольшой квартире. Все требует времени — расчеты, креатив, подбор материалов, поиск альтернативных решений, внесение корректировок... В общем, работа над ним — это процесс, причем совместный, дизайнера и заказчика. Насколько он затянется, не в последнюю очередь зависит от клиента и его занятости. По моему опыту, проектирование объекта площадью в 100 кв. м занимает не меньше трех месяцев.

Кстати, в последние полтора года (с начала пандемии) спрос на дизайн, как и на услуги строителей, резко вырос. Заказчикам стоит это учитывать.

Дизайнер работает по вдохновению

— Порой меня спрашивают: как вы будете создавать наш интерьер, если к вам не придет вдохновение? Что тут скажешь? Вдохновение — безусловно, важная составляющая, но все-таки дизайнер — не свободный художник, и может (должен) работать над проектом и когда муза не прилетает. Бывает, идея ускользает. Но включаешься в процесс, начинаешь работать — и она обязательно появляется. В общем, как аппетит приходит во время еды, так и вдохновение приходит во время работы.

Стерпится — слюбится

— Как правило, заказчики выбирают дизайнера по портфолио. Понимая это, я запустила свой сайт и наполняю его проектами. Если работы нравятся, а вкусы совпадают, с большой долей вероятности идеи дизайнера будут хорошо восприниматься и проект пойдет легко.

Если заказчик и дизайнер «смотрят в разные стороны» — обычно это выясняется на этапе обсуждения аналогов, — от сотрудничества лучше отказаться. Разница во взглядах, в эстетических предпочтениях негативно отразится и на процессе (всем будет тяжело), и на результате. Конечно, бывают исключения: так, в моей практике один заказчик настаивал на включении элементов в духе интерьеров 90-х. Но мы рассмотрели разные варианты, человек мне доверился, в результате получился красивый, достойный объект.

Если чувствуете, что глобально не совпадаете с дизайнером/клиентом во вкусах или в энергетике, стоит подумать, прежде чем приступать к работе.

Надеюсь, понимание перечисленных заблуждений поможет в выстраивании отношений заказчиков с дизайнерами.

Источник изображений: сайт Дизайн-бюро Анны Гороховской.

>>> Читайте также на DK.RU: Какие планировки отравляют нам жизнь и можно ли это исправить — Иван Безруков