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Верховный суд РФ: Держать скот и домашнюю птицу на садовых участках нельзя. Но можно пчел

Верховный суд РФ: Держать скот и домашнюю птицу на садовых участках нельзя. Но можно пчел
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Вскоре каждый, кто держит на садовом участке куриц, козу или любую другую сельскохозяйственную живность, рискует получить штраф об административном правонарушении. Принято прецедентное решение.

#СУДЫ#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

Многие садоводы сами того не зная переступают черту закона. Вскоре каждый, кто держит на садовом участке несколько куриц, козу или любую другую сельскохозяйственную живность, рискует получить штраф об административном правонарушении. Прецедентное решение принял Верховный суд РФ, который запретил держать домашний скот и птицу на землях для садоводства, пишет Российская газета. Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что закон не затрагивает разведение пчел:

Садовый участок предназначен для сельскохозяйственных культур, на нем можно размещать садовые и жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Также там с одобрения соседей можно размещать ульи. Заводить скот можно только на участках, относящихся к личному подсобному хозяйству.

Решение Верховного суда было вынесено по итогам рассмотрения дела жительницы Волгограда. Государственная инспекция Волгоградской области обнаружила на ее участке курятник и оштрафовала на 10 тыс. руб за использование земли не по целевому назначению. Женщине повезло, поскольку она получила минимальный размер штрафа.

Согласно новым законам, сумма штрафа определяется в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости участка. Если кадастровая стоимость неизвестна, штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

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Автор: Андрей Широков
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