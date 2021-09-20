«Нас ждут увлекательные 5 лет». Екатеринбургский представитель партии-сюрприза — о выборах
Центризбирком обработал 99% бюллетеней с прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму. Партия «Новая люди», заявившая о себе только в этом году, прошла как в Госдуму, так и в региональное Заксобрание.
По итогам подсчета 99% голосов на выборах в Законодательное собрание Свердловской области, 9,19% получила партия «Новые люди». В Екатеринбурге один из главных ее представителей — предприниматель Иван Зайченко, совладелец заведений «Сушкоф» и «Дель Песто», а также магазинов «ЖизньМарт».
Если ничего неожиданного не произойдёт, то мы получаем даже не одно, а два места в Законодательном Собрании Свердловской области. За нас проголосовало 143 тысячи человек! — написал Иван в своем инстаграм-аккаунте.
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Он выразил огромную благодарность всем, кто поддержал партию.
Я хочу сказать «спасибо» 143 тысячи раз: за поддержку, добрые слова, помощь. За время избирательной кампании я получил больше тысячи сообщений и сотни постов со словами поддержки. 90 предпринимателей откликнулись на мой призыв и согласились разместить у себя в офисах наши рекламные материалы безвозмездно. Многие владельцы рекламных носителей разместили нашу агитацию за очень символическую сумму. Я не знаю, какими словами написать, как я благодарен вам. Это не моя победа, это ваша победа, — говорится в посте.
Также Иван пишет, что чувствует огромную ответственность и еще чувство полной растерянности.
Как сейчас будет все складываться, за что хвататься, с чего начать, что делать? Пока ничего не понимаю. Но обещаю, что разберусь и обо всем расскажу, — написал Иван и добавил: — Одна из главных моих целей, привлечь в политику как можно больше предпринимателей. Я обязательно буду над этим работать. Думаю, нас ждёт очень увлекательные пять лет.
Ранее Зайченко рассказал подписчикам об основных моментах своей политической программы. «Это мое видение — что я хотел бы изменить», — представил программу Иван. По мнению бизнесмена, главное, что надо сделать, — вернуть президентский срок в пять лет.
Следующим шагом должно стать создание единого приложения, через которое у каждого гражданина выстраивались бы отношения с чиновниками.
Там должна быть возможность оценивать работу чиновников: начиная от клерка в районной администрации, заканчивая премьер-министром. Для каждого уровня чиновников должен быть рейтинг. Все, кто регулярно попадает в 10% нижней части рейтинга, лишаются своей должности. Те, кто вверху, получают возможность расти по карьерной лестнице, — пояснил Иван.
Это приложение также способно сделать прозрачной систему запросов к власти. «Никаких тебе "этот вопрос не к нам", "вам в другую инстанцию" — система сама распределяет, кому отправить запрос. По желанию заявителя, запросы и ответы на них можно сделать публичными. Каждый может смотреть за ходом работы и адекватностью ответов. Автор запроса, по итогу работы, ставит чиновнику оценку, которая идёт в рейтинг», — так описывает работу будущего приложения предприниматель.
Также среди пунктов его программы: оставлять большую часть собранных налогов в регионе, сделать прозрачную отчётность по всем бюджетным расходам любого уровня и максимальной детализацией, согласовывать с жителями выбор подрядчиков для работ, оплачиваемых из бюджета, а также — проектов для реализации. Кроме того, предприниматель считает, что люди сами должны выплачивать налоги, а не работодатель.
Сможет ли предприниматель протащить хоть часть своих идей во власть, избиратели увидят уже скоро. В пятницу, 24 сентября, ЦИК опубликует окончательные итоги голосования. После этого будет сформирован новый состав регионального Заксобрания и новый состав Госдумы.
Напомним, по предварительным итогам, большинство голосов россияне отдали за «Единую Россию». Пятерка партий, перешедших 5-процентный барьер в Госдуму, выглядит так:
- «Единая Россия» — 49,65%
- КПРФ — 19,56%
- СРЗП — 7,38%
- ЛДПР — 7,51%
- Новые люди — 5,33%
В Свердловской области результаты кардинально другие: результат партии власти в нашем регионе оказался не таким впечатляющим:
- «Единая Россия» — 34,72%
- КПРФ — 21,36%
- СРЗП — 12,77%
- ЛДПР — 8,74%
- Новые люди — 8,04%