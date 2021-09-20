«Нас ждут увлекательные 5 лет». Екатеринбургский представитель партии-сюрприза — о выборах

Центризбирком обработал 99% бюллетеней с прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму. Партия «Новая люди», заявившая о себе только в этом году, прошла как в Госдуму, так и в региональное Заксобрание.

По итогам подсчета 99% голосов на выборах в Законодательное собрание Свердловской области, 9,19% получила партия «Новые люди». В Екатеринбурге один из главных ее представителей — предприниматель Иван Зайченко, совладелец заведений «Сушкоф» и «Дель Песто», а также магазинов «ЖизньМарт».

Если ничего неожиданного не произойдёт, то мы получаем даже не одно, а два места в Законодательном Собрании Свердловской области. За нас проголосовало 143 тысячи человек! — написал Иван в своем инстаграм-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Зайченко (@ivanzaychenko)

Он выразил огромную благодарность всем, кто поддержал партию.

Я хочу сказать «спасибо» 143 тысячи раз: за поддержку, добрые слова, помощь. За время избирательной кампании я получил больше тысячи сообщений и сотни постов со словами поддержки. 90 предпринимателей откликнулись на мой призыв и согласились разместить у себя в офисах наши рекламные материалы безвозмездно. Многие владельцы рекламных носителей разместили нашу агитацию за очень символическую сумму. Я не знаю, какими словами написать, как я благодарен вам. Это не моя победа, это ваша победа, — говорится в посте.

Также Иван пишет, что чувствует огромную ответственность и еще чувство полной растерянности.

Как сейчас будет все складываться, за что хвататься, с чего начать, что делать? Пока ничего не понимаю. Но обещаю, что разберусь и обо всем расскажу, — написал Иван и добавил: — Одна из главных моих целей, привлечь в политику как можно больше предпринимателей. Я обязательно буду над этим работать. Думаю, нас ждёт очень увлекательные пять лет.

Ранее Зайченко рассказал подписчикам об основных моментах своей политической программы. «Это мое видение — что я хотел бы изменить», — представил программу Иван. По мнению бизнесмена, главное, что надо сделать, — вернуть президентский срок в пять лет.

Следующим шагом должно стать создание единого приложения, через которое у каждого гражданина выстраивались бы отношения с чиновниками.

Там должна быть возможность оценивать работу чиновников: начиная от клерка в районной администрации, заканчивая премьер-министром. Для каждого уровня чиновников должен быть рейтинг. Все, кто регулярно попадает в 10% нижней части рейтинга, лишаются своей должности. Те, кто вверху, получают возможность расти по карьерной лестнице, — пояснил Иван.

Это приложение также способно сделать прозрачной систему запросов к власти. «Никаких тебе "этот вопрос не к нам", "вам в другую инстанцию" — система сама распределяет, кому отправить запрос. По желанию заявителя, запросы и ответы на них можно сделать публичными. Каждый может смотреть за ходом работы и адекватностью ответов. Автор запроса, по итогу работы, ставит чиновнику оценку, которая идёт в рейтинг», — так описывает работу будущего приложения предприниматель.

Также среди пунктов его программы: оставлять большую часть собранных налогов в регионе, сделать прозрачную отчётность по всем бюджетным расходам любого уровня и максимальной детализацией, согласовывать с жителями выбор подрядчиков для работ, оплачиваемых из бюджета, а также — проектов для реализации. Кроме того, предприниматель считает, что люди сами должны выплачивать налоги, а не работодатель.

Сможет ли предприниматель протащить хоть часть своих идей во власть, избиратели увидят уже скоро. В пятницу, 24 сентября, ЦИК опубликует окончательные итоги голосования. После этого будет сформирован новый состав регионального Заксобрания и новый состав Госдумы.

Напомним, по предварительным итогам, большинство голосов россияне отдали за «Единую Россию». Пятерка партий, перешедших 5-процентный барьер в Госдуму, выглядит так:

«Единая Россия» — 49,65% КПРФ — 19,56% СРЗП — 7,38% ЛДПР — 7,51% Новые люди — 5,33%

В Свердловской области результаты кардинально другие: результат партии власти в нашем регионе оказался не таким впечатляющим: