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Фотограф Лошагин снова попросил суд об УДО и пожаловался на условия содержания

Дмитрий Лошагин с убитой им женой, моделью Юлией Прокопьевой
Дмитрий Лошагин с убитой им женой, моделью Юлией Прокопьевой. Иллюстрация: архив DK.RU

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение Чкаловского райсуда о досрочном освобождении Дмитрия Лошагина, который отбывает срок за убийство жены-фотомодели.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Суд не принял во внимание доводы адвокатов Дмитрия Лошагина и отправил дело на повторное рассмотрение. Защита фотографа в качестве аргументов привела тот факт, что за семь лет отбывания наказания осужденный получил 18 поощрений и только одно взыскание, которое уже погасил.

Сам Лошагин, обращаясь к суду, говорил о недопустимости методов, которые использует ФСИН.

Сегодня не 1937 год, идет гуманизация. Лишь одно взыскание я получил за все время нахождения в колонии — это устный выговор. Но я прошел через унижения, вымогательства, рабский труд. Моя зарплата — 800 рублей, я сделал 63 стула. Убить меня будет намного гуманнее, чем применять методы системы ФСИН, — заявил на суде фотограф.

Светлана Рябова, мать убитой фотомодели Юлии Прокопьевой, в свою очередь заявила, что фотограф не исправился за время наказания. А представитель администрации колонии №10, где отбывает срок Лошагин, оценил риск деструктивного поведения фотографа как средний.

В итоге суд постановил отменить решение Чкаловского районного суда, дающее право на УДО, дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции с другим составом.

Напомним, 3 августа Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство Лошагина о досрочном освобождении, несмотря на возражение надзорных органов и администрации самой колонии, сообщал DK.RU. Это ходатайство было не первым. В конце прошлого года Лошагин также просил о замене вынесенного наказания и досрочном освобождении из колонии. 7 декабря 2020 г. Чкаловский райсуд Екатеринбурга удовлетворил просьбу, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней. Прокуратура выступила с апелляцией, которую в феврале 2021 г. одобрил Свердловский областной суд: Лошагина оставили в колонии.

Дмитрий Лошагин отбывает наказание за убийство своей жены — модели Юлии Прокопьевой, напоминает JustMedia.ru. Как сообщал DK.RU, в августе 2013 г. ее обгоревшее тело было найдено в лесу под Первоуральском. Вскоре Дмитрия Лошагина арестовали по подозрению в убийстве. По этому делу прошло целых два судебных процесса. По итогам первого в декабре 2014 г. фотограф был признан невиновным и отпущен на свободу за недостаточностью доказательств. Прокуратура учла все огрехи и со второй попытки летом 2015 г. добилась для Дмитрия Лошагина наказания в виде лишения свободы. По приговору суда, фотограф должен содержаться в колонии 9 лет и 10 месяцев. 

Автор: Инна Вейн
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