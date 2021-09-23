«Если вы совмещаете работу с собственным делом и скрываете его, будет огромный скандал»

«Крайне важно обговорить свои планы с текущим работодателем, если вы не планируете увольняться». Как совместить работу в найме со своим делом и когда пора делать выбор: личный опыт.

Роман Лукичев, партнер юридического бюро Veritas и бывший представитель ОК «Русал» в УрФО, рассказал DK.RU о том, стоит ли открывать свой бизнес параллельно основной занятости, в какой момент сообщать об этом руководству и как определить, что пришло время отказаться от одной работы в пользу другой:

— Я совмещал работу по найму с работой на себя с 2009 г. и это позволяло заниматься двумя любимыми делами — пиаром и юриспруденцией. Работа юриста похожа на работу пиарщика: и те, и другие очень много коммуницируют. Как правило, если в одном месте нагрузка была ниже, то во втором — выше. Ритм жизни всегда был на высоком уровне и долгое время это было в радость, а не в тягость.

Как вообще началось параллельная работа в двух разных сферах? Это была подстраховка.

В кризис 2009 г. «Русал» рассматривал возможность закрытия екатеринбургского офиса и честно предупредил об этом сотрудников. Тогда у меня только родилась дочь и встал вопрос, чем заниматься — уходить в пиар в другую компанию или вернуться в юриспруденцию, чем я занимался ранее (с 2002 г. работал в прокуратуре, в 2003 г. перешел в «Суал» юристом по непрофильным активам, а затем стал директором по информационно-аналитической работе в УрФО).

Тогда в компаниях, представленных на Урале, либо не было вакансий по пиару, либо не было интересных предложений. В итоге мы с хорошей знакомой, бывшей одногруппницей, открыли компанию и начали заниматься юридической деятельностью — в «Русале» этот шаг согласовали.

А когда компания отказалась от идеи закрытия офиса в Екатеринбурге, юридический бизнес «пошел», и мы договорились: важно, что он не будет конкурировать с работой в «Русале». Ни с юридической, ни с временной точки зрения: если «Русалу» необходима моя работа, я по максимуму переключаюсь на нее, а свой бизнес оставляю на партнера.

Между двумя сторонами, работодателем и сотрудником, должна быть честность. Я рассказал, что у меня есть другой бизнес, в «Русале» об этом знали те, кому нужно было это знать, в том числе служба безопасности.

По трудовому договору я работал в «Русале» неполный день по гибкому графику. Меня долго удерживало то, что работа была действительно интересной. «Русал» — одна из самых эффективных компаний в России в борьбе с издержками. Очень многому в ней можно научиться. До сих пор считаю, что если бы не было объединения «Суала» и Русала, то первый бы не пережил кризис 2008-2009 гг. и были бы закрыты все заводы.

В «Русале» отличная мотивация (не только денежная) и очень хорошая команда. Со многими журналистами, работавшими с нами, мы до сих пор в дружеских отношениях. Были классные пиар-проекты: открытие шахты Черемуховская-Глубокая, к которому мы готовились два года; или закрытие части производств — большая ответственность решать, какую информацию ты можешь донести до своей целевой аудитории, с помощью каких каналов, как можешь изменить ее отношение к событию…

В Свердловской области мы сделали фестиваль кино и опыт был признан настолько успешным, что до пандемии он проходил не только в России, но и на зарубежных территориях присутствия «Русала».

Долгое время две работы неплохо балансировали. Когда было скучновато в одной, было интересно в другой. Но спустя годы накопилась усталость, и по ряду других причин я решил сосредоточиться на своем бизнесе.

Постепенно доля доходов от работы пиарщиком падала, так как росла доля доходов от собственного бизнеса. Когда он серьезно вырос, я сел и подумал — какой смысл дальше сидеть на рутине в найме, если можно полностью сконцентироваться на своем деле?

Для компании это тоже важно: если сотрудник перестал «гореть» и приносит меньше пользы, ему самому нужно честно сказать, что пора искать замену. И чем раньше это начнется, тем лучше. Я поставил руководство в известность за девять месяцев до своего ухода, за это время мне нашли очень хорошую замену.

Когда стоит уходить в свой бизнес и как сделать это параллельно с работой?

Переход в свое дело очень важно спланировать. Нужно учитывать, какие ресурсы есть на первоначальном этапе, от финансов до потенциальных клиентов, и понимать, где взять недостающие. Потому что через месяц дело начинающего предпринимателя может провалиться — а он уже уволился.

Крайне важно обговорить свои планы с текущим работодателем, если вы не планируете увольняться. Иначе, когда это вскроется, будет огромный скандал, даже если речь идет о разных сферах деятельности.

Если бы я, скажем, узнал, что мой сотрудник ведет параллельный бизнес, мы бы расстались, если изначально не обговорили такую возможность.

Да, такое согласие может быть исключением из правил, но на это смотрят нормально и никаких неприятностей оно не вызывает. Конечно, договоренность лучше задокументировать — подписать дополнительное соглашение к трудовому договору или заключить новый. Руководство тоже может поменяться: вчера был один директор по персоналу, завтра другой, который не знает о ваших устных договоренностях с предшественником.

Кстати, в компании, работу с которой я совмещал с работой в корпорации, я не остался. Сначала мне предложили уйти в более крупную юридическую фирму на пост младшего партнера, а уже оттуда мы с несколькими коллегами ушли в самостоятельное плавание. Так появилось юридическое бюро Veritas, одним из сооснователей которого я стал.

Денег больше, но не все упирается в них

В своем деле с годами нарабатываешь клиентскую базу, доходы растут. Как правило, собственный бизнес прибыльнее, чем работа по найму, но рискованнее — доходы могут быть очень неравномерными: в один месяц — 2 млн руб., а в другой — 100 тыс. руб., которые даже не покроют обязательные платежи. Но в среднем собственный бизнес, если ты в нем разбираешься, более прогнозируем: ты понимаешь, куда стремишься, где будешь через год или три. А когда работаешь в большой организации, то по большему счету не знаешь, что произойдет на длинном горизонте, так как лично твое влияние на планы компании очень невелико.

Свой бизнес что яхта: маневренная, легкая и быстрая. Но ее возможности и ресурсы ограничены, а путешествие в открытом океане таит опасности. Ты капитан и ты определяешь, куда и как идешь. И несешь персональную ответственность перед собой и небольшим экипажем за все принятые решения.

Крупный бизнес как океанский лайнер, большой, неповоротливый, но надежный. Ты — один из членов экипажа и ответственен только за какой-то участок. Твое решение опосредованно влияет (или вообще не влияет) на цель, курс и скорость, а волны и шторм не критичны.

В обеих ипостасях есть преимущества и недостатки. И, идя сейчас на яхте, я не зарекаюсь, что при каких-то обстоятельствах снова не поднимусь на корабль и скажу: «Командуйте, капитан».