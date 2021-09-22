Возможность роста: кто из работодателей Екатеринбурга вкладывается в обучение сотрудников

«Моя работа в ГК «Сторинг» началась с должности менеджера по персоналу, через 1,5 года я смогла попробовать себя в роли руководителя службы, а позже заняла должность директора по персоналу».

Согласно исследованиям ВЦИОМ и HeadHunter, россияне предпочитают получать записи в трудовых книжках от известных компаний — Газпром, РЖД, «Роснефть» и т.д. Тем временем в больших, но менее медийных корпорациях, условия труда часто бывают более привлекательными. Кроме того, в таких компаниях можно довольно быстро дорасти до руководящей должности и не бояться, что высокую вакантную позицию займет приглашенный топ-менеджер.

Еще один неотъемлемый плюс непубличных организаций состоит в том, что руководитель выстраивает довольно тесную коммуникацию с сотрудниками, вникает во все процессы и чувствует настроение коллектива.

Когда перед нами встаёт очередная задача, к ее решению привлекаются все члены нашей команды. Собственник компании также принимает непосредственное участие в решении вопросов. Поиск и принятие эффективного решения — это командная работа, для нас важно выслушать мнение каждого, поэтому мы так тщательно выбираем профессионалов при найме и активно вкладываемся в их развитие, обучение и профессиональный рост, — рассказывает Елена Солтыкова, директор по персоналу ГК «Сторинг».

В последние годы ГК «Сторинг» стремительно развивается. Во-первых, компания ввела в эксплуатацию БЦ NEBOPLAZA (класс «А»). Он расположился на ул. Розы Люксембург. Во-вторых, девелопер пошел в сторону жилой недвижимости. В этом году компания зашла в Сысерть для строительства нового ЖК «Сказы».

Сейчас для работы над проектом ЖК «Сказы» мы активно ищем людей. Необходимы специалисты, которые будут курировать проект: специалист отдела продаж, ипотечный брокер, бухгалтер, маркетолог. Мы готовы рассматривать кандидатов и из Екатеринбурга, и из области. Еще важно отметить, что мы не подбираем людей «под зарплату», а смотрим на реальные компетенции и опыт сотрудника, соответственно, и ФОТ под определенные задачи может быть увеличен, — продолжает Елена Солтыкова.

Фото: ЖК «Сказы» — новый проект жилой застройки. Сейчас под него набирают команду

В «Сторинге» считают, что девелопмент — одна из самых перспективных сфер для работы.

— Почему девелопмент? Потому что суть этой деятельности в создании нового. Жилые дома, общественные пространства, торговые центры — отрасль живая и очень перспективная, которая будет всегда. Для всех специалистов это стабильность, которая даст уверенность в завтрашнем дне и позволит строить планы на будущую жизнь, — отмечает генеральный директор ГК «Сторинг» Дмитрий Сарапулов.

ГК «Сторинг» строит не только жилую недвижимость. Компания объединяет несколько видов бизнеса. Непосредственно сам «Сторинг» занимается девелопментом коммерческой недвижимости. «СтройИнвест» — это генподрядчик по строительству. В пуле бизнесов ГК есть также управляющая компания «УК «А2», которая управляет всеми объектами. В каждое из направлений требуются грамотные специалисты, которым интересны объемные амбициозные задачи.

В компании готовы рассматривать и кандидатов с опытом работы в строительной сфере, и начинающих специалистов. «Главное, чтобы человек был «свой», чтобы был с нами на одной волне», — замечает Елена Солтыкова.

Система мотивации в компании делится на две составляющие — материальную и нематериальную. С первой все понятно — это ежемесячные выплаты, которые согласовываются с руководителем во время собеседования. Вторую можно назвать частью корпоративной культуры. Нематериальная составляющая — это разного рода мероприятия, которые устраивает компания, и внимание к «хотелкам» сотрудников. Например, недавно в офисе «Сторинга» по просьбе одного из работников поставили турник.

Фото: В БЦ NEBO располагается главный офис ГК «Сторинг». Сотрудники работают в самом центре города

Кроме того, чтобы разнообразить рабочие будни коллектива, руководство компании внедрило так называемый «гибкий офис» — это отдельное пространство-трансформер с удобной мебелью, зоной для переговоров и кофе-брейка. Здесь можно устроить мозговой штурм с частью команды или посидеть в одиночестве и сконцентрироваться на собственных задачах.

Важно отметить, что руководство «Сторинга» заинтересовано в карьерном росте своих сотрудников. У каждого представителя команды есть так называемый индивидуальный план развития, который составляется исходя из компетенций работника и его амбиций.

Мы уделяем много внимания развитию и обучению сотрудников. Даем возможность получения дополнительного и высшего профессионального образования. В компании есть примеры, когда человек с обычного мастера дорастал до начальника участка после получения высшего образования. Или например, наш коммерческий директор, которая пришла в компанию менеджером по работе с арендаторами, укрепила свои навыки обучением MBA. В компании достаточно много примеров, когда после прохождения дополнительного обучения у сотрудника появляются новые возможности для достижения профессиональных целей и задач, — рассказывает Елена Солтыкова.

В последние годы «Сторинг» усиливает IT-отдел. Потребность в «айтишниках» была всегда, но заметно выросла, когда девелопер занялся проектом БЦ NEBOPLAZA. Это высокотехнологичное здание с интеллектуальными системами управления. Их надо поддерживать в рабочем состоянии и адаптировать под нужды резидентов нового бизнес-центра.

Задач для IT-специалистов в компании — великое множество. Они не замыкаются на одном лишь управлении БЦ NEBOPLAZA. В планах руководства «Сторинга» — цифровизация практически всех процессов.