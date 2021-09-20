УБРиР повысил ставки по бизнес-депозитам

УБРиР повысил доходность бизнес-депозитов для предпринимателей. Рост составил от 0,4 до 1,05 п.п. Также в честь грядущего дня рождения банк запустил акционный депозит «Нам 31».

Согласно условиям акционного депозита, предприниматель может разместить деньги на 31 день, минимальная сумма для открытия — 3 млн рублей. Пополнение депозита возможно с первого дня и на протяжении всего срока действия договора. Полное или частичное досрочное изъятие не предусмотрено. Максимальная ставка по депозиту «Нам 31» — 6,2% годовых. Тех, кто решит пролонгировать договор еще на 31 день, ждет бонус +0,31 п.п. к ставке.

Разместить средства на депозите можно в любом отделении УБРиР, обслуживающем юридических лиц, с 20 сентября по 8 октября включительно.

Доходность всей депозитной линейки УБРиР повышается на протяжении уже нескольких месяцев подряд вслед за ключевой ставкой, и с каждым разом наши депозиты становятся все привлекательнее. А ко дню рождения банка мы сделали подарок для всех предпринимателей — новый депозит с высокой доходностью и интересными условиями. Открыть его могут все — новые и действующие клиенты, — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.