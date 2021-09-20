УБРиР повысил ставки по бизнес-депозитам
УБРиР повысил доходность бизнес-депозитов для предпринимателей. Рост составил от 0,4 до 1,05 п.п. Также в честь грядущего дня рождения банк запустил акционный депозит «Нам 31».
Согласно условиям акционного депозита, предприниматель может разместить деньги на 31 день, минимальная сумма для открытия — 3 млн рублей. Пополнение депозита возможно с первого дня и на протяжении всего срока действия договора. Полное или частичное досрочное изъятие не предусмотрено. Максимальная ставка по депозиту «Нам 31» — 6,2% годовых. Тех, кто решит пролонгировать договор еще на 31 день, ждет бонус +0,31 п.п. к ставке.
Разместить средства на депозите можно в любом отделении УБРиР, обслуживающем юридических лиц, с 20 сентября по 8 октября включительно.
Доходность всей депозитной линейки УБРиР повышается на протяжении уже нескольких месяцев подряд вслед за ключевой ставкой, и с каждым разом наши депозиты становятся все привлекательнее. А ко дню рождения банка мы сделали подарок для всех предпринимателей — новый депозит с высокой доходностью и интересными условиями. Открыть его могут все — новые и действующие клиенты, — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
О банке
УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает 8200 устройств.
По состоянию на 30 апреля 2021 года, активы финансовой группы «УБРиР» (входят ПАО КБ «УБРиР» и АО «Вуз-банк») составили 353,6 млрд рублей, пассивы - 338 млрд рублей, капитал - 15,6 млрд рублей.
УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 56 учреждений в 31 городе и 14 регионах России.
В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей.