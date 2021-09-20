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УБРиР повысил ставки по бизнес-депозитам

УБРиР повысил ставки по бизнес-депозитам
Иллюстрация: https://pixabay.com

УБРиР повысил доходность бизнес-депозитов для предпринимателей. Рост составил от 0,4 до 1,05 п.п. Также в честь грядущего дня рождения банк запустил акционный депозит «Нам 31».

Согласно условиям акционного депозита, предприниматель может разместить деньги на 31 день, минимальная сумма для открытия — 3 млн рублей. Пополнение депозита возможно с первого дня и на протяжении всего срока действия договора. Полное или частичное досрочное изъятие не предусмотрено. Максимальная ставка по депозиту «Нам 31» — 6,2% годовых. Тех, кто решит пролонгировать договор еще на 31 день, ждет бонус +0,31 п.п. к ставке.

Разместить средства на депозите можно в любом отделении УБРиР, обслуживающем юридических лиц, с 20 сентября по 8 октября включительно.

Доходность всей депозитной линейки УБРиР повышается на протяжении уже нескольких месяцев подряд вслед за ключевой ставкой, и с каждым разом наши депозиты становятся все привлекательнее. А ко дню рождения банка мы сделали подарок для всех предпринимателей — новый депозит с высокой доходностью и интересными условиями. Открыть его могут все — новые и действующие клиенты, — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

О банке

 
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B».
УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает 8200 устройств.
По состоянию на 30 апреля 2021 года, активы финансовой группы «УБРиР» (входят ПАО КБ «УБРиР» и АО «Вуз-банк») составили 353,6 млрд рублей, пассивы - 338 млрд рублей, капитал - 15,6 млрд рублей.
УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 56 учреждений в 31 городе и 14 регионах России.
В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей.
 

 

 

 

Автор: Гринина Ирина
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