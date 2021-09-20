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«Единая Россия» празднует победу: предварительные итоги выборов в Госдуму

Владимир Путин, президент России
Владимир Путин, президент России. Иллюстрация: kremlin.ru

ЦИК сообщает о беспрецедентно высокой явке за счет онлайн-голосования. В этому году состав Государственной думы действительно изменится: в парламенте появится новая, пятая по счету партия.

#ВЫБОРЫ#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

«Единая Россия» вновь празднует победу. По предварительным подсчетам ЦИК, после обработки 70,22% протоколов на выборах в Госдуму партия «Единая Россия» набирает 48,47% голосов избирателей.

Второе место уверенно сохраняет КПРФ  — 20,29% голосов, за ЛДПР остается 7,69%, «Справедливая Россия» получила 7,43%, «Новые люди»  5,55%. Остальные партии на данный момент не преодолевают 5%-ный барьер для прохода в Госдуму. «Единая Россия — единственная партия, которая провела в своих рядах предварительное голосование, когда россияне выбирали тех, кто будет представлять партию в сентябре», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак:

Результат заслуженный. Поздравляю вас всех с чистой победой на выборах.

По словам, Турчака председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не смог приехать в общественный штаб партии после голосования в Госдуму из-за болезни. Что стало причиной недомогания, он не уточнил. 

Выборы в рамках Единого дня голосования во всех российских регионах завершились в воскресенье, последними закрылись участки для голосования в самом западном субъекте, Калининградской области — в 20.00 по местному времени (21:00 мск). Россияне выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва, а также 39 региональных парламентов и 11 губернаторов.

Новый рекорд по количеству проголосовавших установила Москва: по данным ЦИК проголосовало более 95% жителей столицы. Часть из тех, кто подал соответствующее заявление, проголосовали через портал Госуслуг. Кроме Москвы, онлайн голосовали жители Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Везде — рекордная явка, в среднем 90%. Онлайн проголосовал и российский президент Владимир Путин.

Среди голосовавших «по старинке» постарались исключить любую вероятность нарушений. Неиспользованные бюллетени уничтожали, в некоторых регионах из этого устроили шоу: где-то с бумагами расправлялись при помощи топора, кто-то даже использовал бензопилу.

По данным ЦИК, недействительными на выборах по разным причинам были признаны 8539 бюллетеней на 54 участках в 17 субъектах. Кроме того, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о зафиксированных 12 фактах вброса бюллетеней в восьми регионах. Такие факты отмечены, в том числе, в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. В ЦИКе внимательно следили за голосованием во всех субъектах страны, специальные сотрудники круглосуточно просматривали камеры видеонаблюдения и разбирали все жалобы. Вброшенные бюллетени были признаны недействительными. В Пятигорске после нарушений уволен председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Одна из главных интриг выборов — изменится ли состав Государственной Думы. И очень похоже на то, что да. Во-первых, об обновлении в своих рядах говорили единороссы. Все говорит и о том, что в Думе появится новая, пятая по счету партия. А значит, и сам политический спектр в парламенте станет шире. В одномандатных округах «Единая Россия» на данный момент выигрывает 196 мест. У КПРФ — 14 мандатов, у «СР» — 7 мандатов. ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа» берут по одному мандату.  

Еще одна интрига развернулась на прямых губернаторских выборах в Хабаровском крае и Пензенской области. На данный момент известны результаты обработки 100% протоколов, согласно которым Михаил Дегтярев (56,81%) и Олег Мельниченко (72,38%) теряют приставки врио и становятся главами регионов.

Окончательные результаты выборов станут известны уже через несколько часов.

Читайте на DK.RU: «Если бы не Кремль, КПРФ развалилась бы на кусочки и перестала существовать». Интервью Дмитрия Фетисова, директора NPR Group

Автор: Андрей Широков
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