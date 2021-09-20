В регионе обработали большую часть бюллетеней. Первые результаты выборов

Предварительные результаты выборов в Свердловской области повторяют общероссийские. После подсчета 70% голосов в Госдуму и региональное Заксобрание проходят представители пяти партий. В лидерах — ЕР.

17-19 сентября в России выбирали депутатов Государственной думы и законодательных собраний регионов. В Свердловской области явка составила 45,95%. Центризбирком обработал уже большую части бюллетеней.

По партийным спискам барьер в 5% голосов преодолели пять партий: к традиционным ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» добавились «Новые люди».

К настоящему моменту результаты такие:

Единая Россия — 35,13%; КПРФ — 21,48%; «Справедливая Россия — За правду» — 12,62%; ЛДПР — 8,94% «Новые люди» — 7,86%

Во всех одномандатных округах большинство голосов набрали представители «Единой России»:

Свердловский округ

Андрей Альшевских, Единая Россия — 34,23%;

Каменск-Уральский округ

Лев Ковпак, Единая Россия — 31,87%;

Березовский округ

Сергей Чепиков, Единая Россия — 33,49%;

Нижнетагильский округ

Константин Захаров, Единая Россия — 32,85%;

Асбестовский округ

Максим Иванов, Единая Россия — 41,32%;

Первоуральский округ

Зелимхан Муцоев, Единая Россия — 36,51%;

Серовский округ

Антон Шипулин, Единая Россия — 39,19%.

Список партий, прошедших в Заксобрание Свердловской области, повторяет результаты голосования в Госдуму.

В голосовании по партийным спискам «Единая Россия» предварительно набрала 36,09%, КПРФ — 23,07% «Справедливая Россия» — 14,24%, ЛДПР — 9,81%, «Новые люди» — 8,71%.

По одномандатным округам также избиратели больше всего голосовали за представителей «ЕР».

По предварительным данным, в региональный парламент проходят: Людмила Бабушкина, Евгений Старков, Михаил Зубарев, Вячелав Вегнер, Сергей Карякин, Вячеслав Брозовский, Сергей Мелехин, Валентин Лаппо, Михаил Клименко, Виктор Маслаков, Владимир Смирнов, Евгений Зяблицев, Валерий Савельев, Виктор Шептий, Виктор Якимов, Александр Волков, Петр Соколюк, Сергей Никонов, Альберт Абзалов, Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин, Владимир Радаев, Алексей Дронов, Александр Серебренников и Дмитрий Жуков.

Как ранее сообщал DK.RU, на большинстве избирательных участков выборы проходили в шататном режиме, нарушений почти не было. По данным омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой, за первые два дня голосования в региональный Центр общественного наблюдения поступило 232 звонка. В полицию передали 44 сообщения о фальсификациях на выборах.

В ГУ МВД России по Свердловской областисообищиди, что в ходе выборов нарушений не было. По данным главы пресс-службы регионального ведомства Валерия Горелых, всего на участках работали более 13,1 тыс. сотрудников полиции, 500 курсантов УрЮИ МВД, 2,2 тыс. сотрудников ЧОПов, 503 члена ДНР.

На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв сил средств, но, к счастью, он не потребовался, — сообщил полковник Горелых.

Отметим, накануне выборов Росгвардия провела проверки граждан, которые имеют зарегистрированное оружие и живут в радиусе 500 м от избирательных участков.