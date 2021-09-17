Выборы проходят в штатном режиме: кое-где очереди, нарушений почти нет

Сегодня в Свердловской области начались выборы в Госдуму и Заксобрание. За первые семь часов голосования на участки пришло более 13% избирателей. Пока наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений.

Явка на выборах в Свердловской области, по данным на 15:00 17 сентября, составила 13,45%, сообщил региональный Избирком. Напомним, с 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Свердловской области.

Многие отметили, что в ряде избирательных участков уже с самого утра выстроились огромные очереди. Самое популярное объяснение звучит так: некоторые бюджетные организации отпустили своих сотрудников с работы, чтобы они проголосовали уже в первый день. Причем, как сообщают «Вечерние ведомости», сотрудников муниципальных и госпредприятий просили прикрепляться к определенным участкам, чтобы можно было проконтролировать явку.

По данным издания, огромная очередь наблюдалась в помещении УИК № 1480 в Ленинском районе: туда пришли люди, прикрепившиеся к участку в рамках механизма «Мобильный избиратель». Также участникам голосования предлагали пройти опрос, оценив работу УИКа. Член комиссии с правом решающего голоса одной из комиссий предположил, что такая отправка SMS на номер Общественной палаты Свердловской области может быть использована для контроля явки электората.

Похожую ситуацию с толпой людей на одном из участков зафиксировали журналисты издания «Накануне» — там за бюллетенями выстроилось порядка ста человек.

В первый день явных нарушений не нашли. Единственный инцидент произошел на избирательном участке № 1356, где задержали двоих граждан, предлагавших 500 руб. за голосование за определенную партию и кандидата. Впрочем, председатель УИКа Елена Шакирова заявила, что ничего о предполагаемых скупщиках голосов не слышала, а в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Еще одним фактом, возмутившим активистов, стала раздача подарочных сертификатов в продуктовые магазины пожилым людям. Председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов прокомментировал это так:

Наше министерство социальной политики в месячник пожилого человека выпустило поздравительную открытку, куда эта карта прикрепляется. Поскольку мы единственная система, которая безопасна с медицинской точки зрения, то люди приходят, и мы просто выдаем эти карты. Она обезличена и не призывает голосовать за какую-то партию, — сказал председатель облизбиркома на пресс-подходе в Центре общественного наблюдения.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿О том, что планируется раздача подарочных продуктовых карточек на избирательных участках Свердловской области в день голосования, неделю назад писал ЕАН. По данным источников агентства, изначально планировалось, что в акции примут участие две торговые сети и что раздавать карты будут всем, а не только пенсионерам, а общая сумма на картах составит порядка 500 рублей. По словам инсайдеров, всего было выпущено 200 тыс. карт.

По предварительной информации, жалобы на проведение этой акции ряд наблюдателей уже написали в Центризбирком.

Как писал ранее DK.RU, накануне выборов Росгвардия провела проверки граждан, которые имеют зарегистрированное оружие и живут в радиусе 500 м от избирательных участков.