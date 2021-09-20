«Нашим выпускникам никогда не скажут: “Забудьте все, чему вас учили в вузе”»

«УрГЭУ плотно встроен в хозяйство региона. Мы сотрудничаем с МСБ, с крупными предприятиями и госорганами. Наши выпускники востребованы теми, кто серьезно относится к своему бизнесу».

2020 год был необычным для всех рынков. В том числе для рынка высшего образования. Университеты экстренно перестраивались на онлайн-обучение, тестировали новые технологии и впервые принимали ребят, которые заканчивали 11-ый класс дистанционно. Насколько «дистант» отразился на качестве образования, какие специалисты будут востребованы в будущем и где могут найти себе применение выпускники вузов, DK.RU рассказал ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин.

В 2020 году в вуз поступали ребята, которые заканчивали школу в дистанционном формате. Как успехи у нынешних первокурсников по сравнению с теми, кто поступал в прошлые годы? Дистант отразился на их знаниях?

— Отличий между новыми абитуриентами и теми, кто поступал в УрГЭУ несколько лет назад, нет. Падение уровня знаний чувствовалось бы, если школьники просидели бы в «дистанте» 3-4 года. При этом нельзя отрицать того, что есть определенная прослойка школьников, которая весьма опрометчиво надеялась на послабления при поступлении из-за перевода на онлайн-обучение, но это скорее единичные случаи. На самом деле я с удивлением отметил, насколько более вдумчивая и серьёзная становится молодежь. Очень приятно было смотреть на ребят, которые поступали в прошлом году. Они сильные, подготовленные, осознанные.

К слову, о форматах обучения: несколько лет обсуждается запрет на получение первого экономического образования в заочной форме. Оправданно ли это, на ваш взгляд?

— Да, согласен, что первое экономическое образование можно будет получить только очно или очно-заочно. Очное образование — более системное образование, а значит — более сильное. Постоянный личный контакт с преподавателем всегда даёт больший результат, чем редкие встречи. Очное образование — это как фундамент дома, который должен быть основательным.

Недавно глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил пересмотреть требования к олимпиадам школьников, по которым они могут без экзаменов поступать в вузы на бюджет. Как вы относитесь к такому предложению?

— Я бы поддержал два тезиса, которые министр Фальков уже высказывал. Первая позиция — количество олимпиад, которые дают возможности для поступления в университет, должно расширяться и должно увеличиваться количество победителей таких олимпиад. Нам очень важно, чтобы в Екатеринбурге талантливые ребята находили себя, учились в ведущих университетах.

Второй акцент, также озвучивавшийся министерством, — мы должны гарантировать качество каждой олимпиады. И то, что школьник является олимпиадником, не должно вызывать хоть какое-то сомнение в гордости звучания этого слова.

Сейчас, как вы знаете, есть определенная градация олимпиад, университеты сами выбирают, какая олимпиада для них подходит, какая нет. Я думаю, пришло время по итогам 13 лет олимпиадного движения посмотреть практику того, как работают все российские олимпиады, как проводится их экспертиза, и мы поддерживаем желание Минобрнауки провести такой анализ

Какие могут быть решения — нужно обсуждать. Может быть, стоит сделать более строгим подход к экспертизе олимпиад, может быть, в большей степени профилировать их на каких-то конкретных направлениях.

В любом случае надо очень серьезно и профессионально подойти к этому вопросу, потому что за ним стоит решение о судьбах людей. Принимать это решение без всестороннего профессионального обсуждения, конечно, мы не должны.

Не могу не спросить про внеучебную жизнь. В вашем университете проходит масса деловых встреч с международным участием (скажем, Евразийский экономический форум), потом спортивные состязания — от шахмат до волейбола. Влияет ли это на выбор вуза среди ребят и их родителей? Повышают ли престиж высшего образования инвестиции в организацию таких мероприятий?

— Безусловно, внеучебная деятельность — это существенный пласт жизни студента и вуза. В УрГЭУ проходят «Неделя первокурсника 2020», фестиваль студенческой жизни «93-й день лета», в которых участвуют Институты и колледж УрГЭУ. Дом культуры предлагает участие в самых разных творческих коллективах, например, проводит такой популярный конкурс, как «Мисс УрГЭУ», организует «Вальс Победы».

Спортивно-оздоровительный комплекс УрГЭУ тоже является площадкой для проявления талантов. Студенты могут выбрать любую спортивную секцию, посещать фитнес-клуб «Евразия», тренироваться на высококлассном скалодроме, участвовать в онлайн-шахматах со сверстниками из других городов и регионов.

Помогаете ли вы студентам испытать свои навыки «в поле», на практике, и найти первую работу?

— Да, конечно. Дело в том, что крупные предприятия города и области знают наших преподавателей и наш подход к обучению — практико-ориентированный.

Нашим выпускникам никогда не скажут: «Забудьте все, чему вас учили в вузе». Каждый преподаватель ежегодно проходит стажировку на предприятиях по своему профилю, чтобы всегда быть в курсе всех изменений и трендов в специальности. Кроме того, преподаватели ведут активную научную деятельность, постоянно совершенствуют свои методики, лекции, чтобы они были не только интересными, но и максимально эффективными для работы со студентами.

Семинары, практикумы стараемся проводить на предприятиях, чтобы студенты быстрее осваивали теоретико-практические процессы. УрГЭУ плотно встроен в хозяйство региона. Мы сотрудничаем с МСБ, с крупными предприятиями и госорганами. Наши выпускники востребованы теми, кто серьезно относится к своему бизнесу.

Примеров подобного сотрудничества много: «УГМК-холдинг», Трубная металлургическая компания, «Уралвагонзавод», Нижнетагильский металлургический завод, Оптико-механический завод, НПО автоматики или, например, банковская сфера: «ВТБ 24», Сбербанк,«УБРиР». Мы стремимся, чтобы каждый выпускник нашел компанию своей мечты.

Какие профессии, на ваш взгляд, станут наиболее востребованы в ближайшем будущем?

— Большинство новых специальностей будет возникать на стыке дисциплин. В условиях формируемой экономики знаний на первый план выходит качество интеллектуальных ресурсов. На фоне глобальной автоматизации и роботизации, распространения технологий, в основе которых лежит использование IT, усиливается роль креативного потенциала, стрессоустойчивости, ответственности и эмоционального интеллекта личности.

Сегодня невозможно, как 20–30 лет назад, получить качественное профессиональное образование и всю жизнь конвертировать его в опыт. Чтобы оставаться востребованным, человек должен учиться непрерывно. Это одна из самых востребованных компетенций для профессионала в любой области, и ее роль со временем будет только возрастать.

Поэтому задача университета — создать систему непрерывного образования не только для студентов вуза, но и представителей широкой общественности.

Яков Петрович, финальный вопрос. Назовите пожалуйста пять главных преимуществ УрГЭУ.

— Во-первых, мы единственный профильный экономический университет на всем Урале. УрГЭУ существует уже 50 лет. В течение всего этого времени мы выпускаем на рынок высококлассных специалистов. Второе — преподавательский состав. Третье — современная материально-техническая база. Четвертое — у нас действительно занимаются студентами. Ко мне обращаются известные люди из бизнеса, власти, те, кто уже состоялся в жизни. Они узнают о разных кафедрах, системе обучения, хотят, чтобы их дети учились именно здесь. Говорят, у нас порядка больше. Пятое: мы стабильны в своих результатах, и наш вуз встроен в хозяйство региона: логистика, торговля, система управления общепитом, туризм, юриспруденция, информационная безопасность — всему этому мы обучаем на очень высоком уровне. Даем ребятам действительно нужные и практические знания, которые можно и нужно применять в работе.