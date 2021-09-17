Всемирный банк приостановил выпуск рейтинга Doing Business. В нем обнаружили подтасовки

Рейтинг бизнес-климата — первое, на что смотрит инвестор, принимая решение вложить деньги в ту или иную страну. Расследование показало, что экс-директор Всемирного банка продвигал в нем Китай.

Всемирный банк опубликовал материалы расследования, по результатам которого принял решение прекратить составление рейтинга бизнес-климата Doing Business. В организации пришли к выводу, что Кристалина Георгиева, будучи главным исполнительным директором ВБ (сейчас занимает пост директора-распорядителя МВФ), продвигала в нем Китай, пишет The Bell. В частности выяснилось, что завышенная позиция Китая в рэйтинге 2018 года, где он получил 78-е место вместо 85-го, стала следствием давления на составителей с целью изменить методологию. Причем давление оказывалось как со стороны Георгиевой, так и со стороны офиса президента ВБ Джим Ён Кима. Все это происходило в контексте кампании ВБ по увеличению финансирования, в котором Китай должен был сыграть ведущую роль.

Рейтинг из 10 показателей Doing Business одновременно достаточно авторитетный и существенно механистический, отмечают эксперты. Высокий рейтинг имеет ценность для развивающихся стран: часто — это первое, на что смотрит инвестор, принимая предварительное решение вложиться в ту или иную страну. В последние годы DB неоднократно подвергался многосторонней жесткой критике, в том числе со стороны российского правительства.

Составление рейтинга на 2021 год было приостановлено еще летом 2020 года, когда и были выявлены нарушения методологии в рейтингах 2018 и 2020 года. Но конкретных ошибок организация до настоящего времени не называла. В 2018 году из-за несогласия с методологией рейтинга из ВБ ушел главный экономист Пол Ромер (получивший в том же году Нобелевскую премию по экономике).

ВБ признает, что «интегральная сравнительная оценка инвестклимата необходима инвесторам», и обещает разработать к ней новый подход. В ходе совместных заседаний с участием исполнительных директоров стран-участниц Всемирного банка будут определены подходы к оценке делового климата и дальнейшие шаги по трансформации рейтинга.

В России Doing Business придавали огромное значение: его показатели включали в KPI для чиновников, а президент Владимир Путин регулярно цитировал его в своих программных выступлениях. В 2019 году Путин поручил правительству добиться вхождения России в топ-20 рейтинга к 2024 году. Как сообщал DK.RU, в рейтинге 2020 года Россия поднялась до максимально высокого для себя 28-го места. Всего с 2011 года страна поднялась на 90 позиций.