Отдыхаем 27 дней: правительство утвердило календарь праздников на 2022 год

В этом году 31 декабря впервые официально станет выходным днем. В правительстве РФ планируют ввести эту практику на постоянной основе. В марте 2022-го россиян ждет шестидневная рабочая неделя.

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2022 году. Как и прежде, новогодние праздники продлятся 10 дней, сообщает ТАСС. Как отмечается в сообщении, выходные дни 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье соответственно, поэтому переносятся на дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями которые пришлись на 3 и 10 мая. Таким образом, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года.

В целом в 2022 году граждане будут отдыхать в течение шести праздничных периодов. Празднование Дня защитника Отечества 23 февраля приходится на среду, объявленную нерабочей. Большие трехдневные выходные ожидаются по случаю 8 марта. Но перед этим гражданам предстоит шестидневная рабочая неделя, поскольку нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Период первых майских праздников охватит четыре дня с 30 апреля по 3 мая, вторых майских праздников — четыре дня с 7 по 10 мая. Плюс с 11 по 13 июня страна будет праздновать День России, а с 4 по 6 ноября — День народного единства.

31 декабря нынешнего года было объявлено выходным днем еще в постановлении, касающемся праздничного календаря на 2021 год. Ранее сообщалось, что Минтруд рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. В 2022 году 31 декабря также будет выходным, поскольку выпадает на субботу.

Представители бизнес-сообщества традиционно не рады длинным выходным. Несколько лет назад экономисты подсчитали, что только за одни новогодние праздники страна недополучает порядка 1 трлн руб.

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