«Газпром нефть» запустила крупнейший топливный терминал на Урале

В Нижнем Тагиле заработал модернизированный топливный терминал «Газпром нефти» — единственный такого уровня в УрФО и второй — в России. Объем инвестиций в проект составил 3 млрд рублей.

В четверг, 16 сентября, в Нижнем Тагиле состоялся запуск модернизированного топливного терминала. В качестве места для реконструкции «Газпром нефть» использовала территорию нефтебазы, построенной еще в 1937 году, оборудование которой морально устарело. Старую площадку полностью демонтировали. Возведение терминала в режиме реального времени мониторили автоматизированные строительные дроны, сверявшие строящийся объект с его цифровой моделью, которая хранит всю информацию о проектировании, строительстве и оборудовании. Использование современных технологий позволило компании закончить строительные работы всего за два года.

Модернизация позволит обеспечить качественным бензином и дизелем Свердловскую область и ХМАО. Объем инвестиций в проект «Нижний Тагил» превысил 3 млрд рублей.

Терминал «Нижний Тагил» был спроектирован с учетом эргономики бизнес-процессов.

Топливо на объект доставляется по железной дороге прямо с нефтезаводов. В сутки терминал способен принимать 24 цистерны нефтепродуктов. Одновременно на объекте может храниться порядка 19,5 тыс. кубометров топлива. Для этого установлены 14 вертикальных резервуаров. Всё прибывающее топливо контролируется цифровыми датчиками. Человеческий фактор полностью исключен. Информация о количестве и качестве бензина и дизеля в режиме реального времени поступает в систему управления терминалом, а также в аналитическую систему «Нефтеконтроль».

Дополнительно каждую партию топлива проверяет собственная лаборатория.

Автоматическая станция налива производит фирменное улучшенное топливо собственной линейки «Газпром нефти», а также премиальное топливо для заправочных сетей оптовых клиентов компании. К моменту прибытия бензовоза на терминал программа заранее получает данные из системы и подтверждает наличие продукта. Дальнейшими действиями водителей управляет автоматика, которая распределяет машины по проездам — с учетом их конструктивных особенностей и систем налива. В режиме онлайн данные об отгруженном объеме передаются в систему, и готовятся сопроводительные документы для водителя. Несмотря на большие объемы отгрузки — 50 бензовозов в сутки, управлять всеми процессами терминала могут лишь 10 человек.

Автоматизация сократила время пребывание машины с двух часов, характерных для нефтебаз старого типа, до 40 минут, а эффективность работы выросла на 50%.

Производительность терминала «Нижний Тагил» составит 307 тонн в год. При необходимости его потенциал позволяет нарастить обороты до 500 тонн в год.

Как рассказал DK.RU директор по региональным продажам компании «Газпром нефть» Александр Крылов, Екатеринбург и Свердловская область являются стратегическим регионом для предприятия, поэтому данный терминал был выбран для модернизации в первую очередь:

«Нижний Тагил» — это второй объект в рамках нашей глобальной программы модернизации нефтебазового хозяйства. Первый (в Ленинградской области, прим.ред.) строили десять лет, а этот построили всего за два года — огромный шаг вперед! И это только начало: до 2030 г. мы планируем модернизировать еще 17 таких терминалов по всей стране. Особое внимание уделяем экологической безопасности: сейчас это очень важно для всех нас.

В терминале «Нижний Тагил» на семи немецких насосах установлены датчики давления, вибрации и температуры. Есть автоматическая система пенного пожаротушения, датчики возгорания и загазованности и даже подогрев пола в насосной станции — для устранения обледенения с бетонного покрытия. Специальный аварийный резервуар позволяет проводить плановую отчистку емкостей раз в два года. За качество экологической обстановки отвечает система рекуперации паров нефтепродуктов и современные очистные сооружения.

«Топливный терминал — современное, экологичное предприятие, что особенно важно для нас после майских указов президента Владимира Путина, в которых город значился как экологически неблагополучный», — считает мэр города Владислав Пинаев. Новый терминал может стать районообразующим предприятием и поднять экономику Нижнего Тагила, отметил он:

У города появился полноценный социальный партнер. Строительство терминала именно в этом месте было очень значимо, так как территория, где он располагается, «не очень процветающая». Основной источник работы — шахта, закрылась еще в 90-е годы. А теперь на территории созданы новые рабочие места.

В свою очередь замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский назвал открытие терминала знаковым событием для Свердловской области. «Мы открываем объект, очень значимый с точки зрения инфраструктуры. Вы знаете, что Нижний Тагил является железным сердцем Свердловской области, это важная часть промышленного экономического каркаса», — подчеркнул он:

Уральский регион — стратегическая точка развития страны на Восток, и этот терминал станет частью промышленного каркаса Свердловской области. Мне вдвойне приятно, что терминал будет обслуживать не только Свердловскую область, но и ХМАО. Москва — Екатеринбург — Новосибирск — это «хребет страны», который должен развиваться. Очень важно делать это вместе с крупными федеральными корпорациями. Без хорошей транспортной инфраструктуры мы не получим развития экономики. А транспорт без топлива, как известно, не ходит.

Добавим, стратегия развития компании предполагает подобную модернизацию 17 терминалов в российских регионах до 2030 года. Пилотный проект был реализован компанией в Ленинградской области в 2019 году. В настоящее время ведутся работы по строительству терминалов в Кемеровской и Тюменской областях, которые планируют запустить уже в 2023 году. Сумма инвестиций в развитие терминальной сети «Газпром нефти» составит свыше 50 млрд руб.