Родители школьников протестуют против цифровизации

Представители союза родителей «Вместе» выступают против образовательного эксперимента, который проводится на базе нескольких школ Екатеринбурга, где учеников обучают при помощи планшетов.

Согласованный пикет в парке «Южном» собрал родителей, которые недовольны нововведениями в образовательном процессе. В нескольких школах города внедрили цифровую образовательную платформу «СберКласс», с помощью которой ученики разных классов получают основную информацию.

Как рассказали в департаменте образования Екатеринбурга всего в эксперименте задействовано 11 школ — все подключились на добровольной основе.

В цифровую образовательную платформу заложены инструменты для развития навыков XXI века: умение ставить цели и достигать их, работать в команде, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить. Цифровая образовательная платформа — это всего лишь инструментом для реализации модели и не заменяет ученикам традиционных уроков и учителя в образовательной деятельности. Участие школ в пилотном проекте носит добровольный характер, — цитирует чиновников агентство «Новый День».

По словам чиновников, в проекте, который называется «Цифровая платформа персонализированного образования для школы», проводится при методическом сопровождении московской автономной некоммерческой организации «Центр развития результативного образования». Федеральное и областное министерства образования выступают как информационные партнеры, пишет Justmedia. «Цель всего проекта — развить мотивацию школьников к учебе и учесть их индивидуальные особенности», — пояснили в департаменте.

Родители учеников, которые обучаются с помощью специальной платформы, считают, что такие уроки снижают эффективность образовательного процесса.

Цифровизация может привести к снижению интеллектуальных навыков у детей. Родители посмотрели уровень этих платформ, и он довольно примитивный. Все задания понижают существенный уровень знаний. Плюс дети втягиваются в гаджеты, задания делают не по тетрадям и учебникам, а по планшетам, — приводит точку зрения родителей Znak.com.

Отметим, об опасности «цифровизации» детского сознания говорят и экперты мирового уровня. Так, DK.RU приводил выдержки из выступления Татьяны Черниговской, крупнейшего отечественного специалиста в области теории сознания, руководителя кафедры конвергенции естественных и гуманитарных наук Петербургского государственного университета.