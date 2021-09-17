«Узкому кругу собственников, тесно связанных с государством, демонополизация невыгодна»

«Государству в целом инфляция выгодна — легче рассчитаться по долгам. С инфляции уровень жизни людей падает, но правительство решает свои проблемы здесь и сейчас» — экономист Николай Кульбака.

После нескольких лет низкой инфляции цены в России начали расти гораздо быстрее: по состоянию на август 2021 г. годовая инфляция составила 6,7% — более чем в 1,5 раза выше целевого показателя ЦБ в 4%. При этом продовольственная инфляция оказалась гораздо выше по целому ряду причин: от роста мировых цен на продовольствие до подорожания логистики. О причинах неизбежного роста цен и бесполезности их директивного регулирования рассказывает Николай Кульбака, экономист, доцент Институт общественных наук РАНХиГС.

— Термин «инфляция» относится к экономике в целом — это снижение стоимости денег. Когда мы видим, что цены на любимые товары в магазинах выросли на 10-15%, это влияет на инфляцию и является ее частью, но не совсем правильно говорить, что это одно и то же. Одновременно с увеличением цен на одни товары могут падать цены на другие, и в общем мы инфляцию не увидим.

Самый простой вариант из причин — государство напечатало больше денег. Есть простая количественная теория денег:

Денежная масса * скорость обращения денег = уровень цен * выпуск продукции в экономике

Уравнение работает очень просто: если в левой части растет денежная масса, то в правой части при неизменном выпуске растут цены. Это аксиома.

У нас может расти спрос, и это приведет к инфляции: будем покупать больше, но дороже. Второй вариант — сокращается предложение товаров и услуг, цены растут: мы начинаем бегать и искать товары, а они продаются по более высокой цене.

Есть такое понятие, как инфляционный налог. Он так называется, потому что государству в целом инфляция выгодна. Неприятно осознавать, но это сложная проблема. Государство имеет перед нами долги — по зарплате и другим вещам. Откуда оно берет эти деньги? С налогов, которые взимает с нас.

И если в стране идет инфляция, то номинальный объем денег становится больше. Значит, государству легче рассчитаться по долгам. То есть правительство заинтересовано в инфляции: оно решает свои проблемы здесь и сейчас.

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С инфляцией начинаются падение уровня жизни и другие проблемы. Главное — нужен кто-то, кто не даст правительству включать печатный станок. Это и есть Центральный банк. Организация во многом мифологизированная. Про нее пишут много страшных и глупых вещей, но главная проблема в том, что мало кто понимает, зачем она нужна. Основная его функция — контролировать динамику изменения денежной массы, чтобы рубль (в других странах — другие валюты) был стабилен. И, надо сказать, если мы посмотрим на динамику инфляции за последние 15 лет, в целом ЦБ с этой задачей справляется.

Чем более независимым является Центральный банк, тем в среднем ниже в стране инфляция. И независимые специалисты по макроэкономике достаточно хорошо оценивают деятельность нашего Центробанка по борьбе с инфляцией.

В среднем у нас инфляция примерно в два раза выше, чем в Европе, если не брать последний год: порядка 4%, а в Европе — порядка 2%. Это уже лучше, чем во многих странах.

Инфляция у каждого своя

Один из главных показателей инфляции — индекс потребительских цен. Потребительская корзина — это набор товаров и услуг, которые человек потребляет, чтобы худно-бедно жить. Мы можем подсчитать ее стоимость за один месяц и за другой и посмотреть, на сколько она выросла в цене. Оценка стоимости потребительской корзины — это и есть индекс потребительских цен.

На самом деле индексов цен в экономике очень много: есть индекс промышленных цен, есть дефлятор ВВП — показатель, который демонстрирует, насколько выросли в цене все товары, которые в него входят. В отличие от индекса потребительских цен, туда входят и инвестиционные товары.

Восприятие инфляции у каждого человека психологически разное. Проблема в том, когда какой-нибудь Госкомстат публикует индекс потребительских цен, мы смотрим, что он из себя представляет, смотрим на свои оценки и говорим: «Врут, заразы! Я же смотрел: цена творога выросла на 20%, что они заливают про 5%». Но они не заливают, а считают по потребительской корзине — все эти расчеты есть.

Пару лет назад я в качестве проекта дал школьникам задание сравнить цены на условную потребительскую корзину в трех супермаркетах разных ценовых категорий: «Азбука вкуса», «Пятерочка» и «Перекресток». Три команды каждую неделю сравнивали цены по 10 общеупотребимым продуктам, и мы считали интегрированный индекс за год. Оказалось, что цены выросли меньше всего в самом дорогом магазине. А когда мы посчитали суммарный индекс цен по всем товарам, он почти совпал с годовым изменением индекса по всей стране.

Каждый из нас потребляет совершенно разные корзины товаров и у каждого своя собственная инфляция. У кого-то одна, у кого-то другая. И когда мы говорим об интегральном индексе, речь всегда идет о стране в целом, обо всех людях, богатых и бедных.

Главные причины роста инфляции в России

Причина роста инфляции в нашей стране — прежде всего рост расходов бюджета. Почему он так сильно влияет? Многие отрасли у нас в значительной степени монополизированы: топливно-энергетический комплекс, ЖКХ… Кстати говоря, в меньшей степени это относится к ритейлу. Вопреки представлению людей, если мы начнем считать уровень концентрации торговых сетей на рынке, то там не очень высокие доли — нет никого, кто бы давил других.

Если государство заставит торговые сети держать цены на важные товары, они будут повышать цены на другие товары, компенсируя это. Других вариантов нет — бизнес должен получать прибыль.

В прошлом году инфляция была существенно ниже, чем в предыдущие годы: в 2020 г. не было почти никакой экономической деятельности, значит, никто не пересматривал ценники. Поэтому часть фирм, которые могли повысить цены в прошлом году, сделали это сейчас. Если у тебя растут коммунальные платежи, цены на топливо и электроэнергию, ты не можешь не повышать цены, чтобы хоть как-то это компенсировать. Правда, в меньшей степени.

За последний год подорожали те продукты питания, что продаются на мировых биржах. Например, зерно. Очень сильно выросли цены на перевозку. Мы не являемся страной, закрытой от другого мира. Все мировые рынки завязаны на огромное количество факторов. Чем сложнее рынок, тем сложнее считать на нем цену. Если вы припрете к стенке хорошего экономиста и попытаетесь выяснить, какой будет цена на нефть, то он ответит на любой вопрос, кроме этого. А если даст ответ на этот вопрос, значит, перед вами не экономист. То же самое касается курса любой валюты. Факторов очень много и никто не знает, как они сложатся через месяц или год.

Поэтому сейчас мы видим главную проблему: борьбу с инфляцией в нашей стране ведут монетарными методами, но пытаются и регулятивными. Они плохи тем, что любое регулирование цен, которое будет вводить государство, будет приводить к сокращению предложения, а это в свою очередь — к росту цен.

Ни одно правительство в мире не может контролировать ценообразование на рынке продовольствия, если только речь не идет о директивном назначении цены.

Есть заявления президента и крупных чиновников, а в реальной деятельности вопросы регулирования цен были быстро приторможены. По простой причине: это ведет к тому, что производители начнут меньше продавать. Наверху, и в Минфине, и в ЦБ, сидят достаточно серьезные экономисты, которые эту азбуку знают хорошо. Судя по всему, попытка заморозки была, она очень быстро показала свою неэффективность, и от этого отказались.

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У нас не очень богатая страна, много людей живет на небольшую сумму в месяц. И для них повышение цен на все эти товары и услуги является критическим. Не отреагировать на это так, как этого ждут многие люди, которые не знают экономику, ни президент, ни правительство не могли. Должен сказать грустную вещь: если все в стране дружно будут требовать регулирования цен, то даже самый умный президент должен будет делать это, по крайней мере внешне. У нас действительно много людей, которые считают, что если начать регулировать цены, то будет только лучше, что «наживаются хапуги», с которыми надо бороться. Поэтому будут популистские шаги.

Но вопросы жесткого регулирования цен пока, к счастью, в повестке дня не стоят. Потому что сразу появится то, что мы проходили в Советском Союзе — дефицит.

Вырос ли спрос за последний год? На какие-то товары и услуги даже упал. Что же получилось с ценами? Очевидно, у нас действительно во многих отраслях сократилось предложение. В первую очередь это сфера услуг — все, что связано с контактами людей между собой: рестораны, гостиницы, поездки, парикмахерские… Проблемы пандемии и связанной с ней инфляции, снижение предложения — это проблемы больших городов: чем крупнее город, тем больше в нем доля сферы услуг.

Что происходит с предложением? Структура цены любого товара очень сложная, она складывается из длинной цепочки создания товара и его доставки до потребителя. Посмотрим на структуру цены простого товара — хлеб. Обратите внимание: цена пшеницы в ней — всего 20%. Доля потребляемого сырья в цене конечной продукции всегда очень небольшая.

Мы не можем выкинуть ни одно из звеньев этой цепочки, и, чтобы они работали, все, кто там занят, должны получать хоть какую-то прибыль. Иначе они вынуждены будут уйти. Мы не можем убрать из цепи логистику, производство, розничную продажу. Это разделение труда, на нем существует экономика, и это способ экономить в том числе и наши деньги.

Предположим, цена зерна на мировом рынке выросла в два раза, и мы на внутреннем рынке решили сделать то же самое. На сколько увеличится цена хлеба? На 20%.

Мировой рынок зерна конкурентный. То, что наша страна сейчас продает много зерна — результат упорной 10-летней работы. Проблема в том, что если государство обрубит все экспортные поставки и цена на зерно в стране упадет, то но на следующий год, когда будет хороший урожай и цены не будут так расти, наши продавцы уже ничего не смогут продать — их выкинут с этих рынков. Решив сиюминутную задачу этого года, мы лишим себя притока хороших долларовых сумм на ближайшие несколько лет. И так на многих рынках.

Почему важна предсказуемость, а государство не хочет решать вопрос монополизации

В экономике часто важна такая вещь, как отсутствие резких телодвижений: «А давайте перережем этот путь», «А давайте запретим это». Как только мы начинаем это делать, экономика будет шарахаться из стороны в сторону. Экономика любит спокойствие и прогнозируемость, понимание, что будет дальше. Тогда будут инвестиции, рост и развитие.

Еще один момент — в нашей стране государство помогло бизнесу в значительно меньшей степени, чем это было в Европе или США. Естественно, если у бизнеса нет подушки безопасности, возможности пережить все это, он будет либо повышать цены, либо закрываться. Это последствия в том числе отсутствия помощи со стороны государства бизнесу.

Почему власть не вкладывает в улучшение инвестиционного климата? (вопрос из зала – прим.ред.) Большое количество людей имеет доходы от владения ресурсами, не только сырьевыми, и возможности получения денег от близости к власти. Круг этих людей ограничен и они не хотят пускать в него кого-то еще. А как только вы начнете улучшать инвестиционный климат, конкуренция за инвестиции увеличится, и им будет доставаться намного меньше — придется делиться тем пирогом, который делят среди своих.

Едва ли кто-то сможет решить проблему монополизации, кроме государства. Но оно и те, кто с ним связан, должны быть в этом заинтересованы. Проблема как раз в том, что, когда у вас узкий круг собственников, тесно связанных с государством, им самим демонополизация невыгодна.

Материал написан на основе выступления Николая Кульбаки на дискуссии «Другой разговор» в Ельцин Центре.