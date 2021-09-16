Накануне выборов в регионе Росгвардия начала проверку владельцев оружия

Сотрудники управления Росгвардии по Свердловской области проверяют граждан, которые имеют зарегистрированное оружие и живут в радиусе 500 м от избирательных участков.

Мероприятия приурочены к выборам, которые пройдут с 17 по 19 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо физических лиц-владельцев гражданского оружия, также проверяются комнаты хранения оружия в частных охранных и спортивных образовательных организациях и на объектах торговли оружием и боеприпасами, — говорится в сообщении.

Проверки проводятся и на самих избирательных участках. Там осматривают сигнализацию, системы видеонаблюдения, металлодетекторы. Для обследования помещений на наличие опасных предметов привлечены кинологи с собаками. Комнаты для хранения бюллетеней взяты под круглосуточную охрану.

По данным Росгвардии, в регионе уже провели более 1,7 тыс. обследований. Всего в регионе орзанизовано более 2,4 тыс. избирательных участков.

Основная цель мероприятий — проверить требования защищенности объектов и безопасности избирателей,— подчеркнули в ведомстве.

Напомним, с 17 по 19 сентября избиратели смогут проголосовать за депутатов в Госдуму, Законодательное собрание Свердловской области, а также депутатов 35 муниципальных дум. За ходом выбором будут следить 11,5 тыс. наблюдателей, в том числе шесть иностранных экспертов.

Ранее DK.RU приводил данные по затратам депутатов на региональные выборы. В общей сложности политическая кампания по выборам в заксобрание Свердловской области обошлась кандидатам по партийным спискам и одномандатникам в 74,3 млн руб. Всего на проведение процедуры избирательный фонд получил 139,8 млн руб. Основная часть денег ушла на агитационные нужды и сбор подписей.

Несмотря на высокие агитационные расходы избирательных фондов, на выборы ходит все меньше людей. Ранее DK.RU рассказывал, что число граждан, которые ходят на голосование, упало до минимума с 2004 г. Самая популярная причина — нехватка времени.