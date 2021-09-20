«Развитие бизнеса в Екатеринбурге — наш приоритет»

Директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Дмитрий Новосёлов рассказал о топовых продуктах банка и мерах поддержки предпринимателей.

Развитие бизнеса сегодня не представить без использования возможностей и ресурсов, которые предоставляют банки. Известный факт: больше всего предприятия МСБ заинтересованы в льготных программах кредитования, а также в специализированных банковских и небанковских сервисах, способствующих экономии времени и средств.

Какие предприятия на Урале чаще всего кредитуются в Примсоцбанке, о конкурентных преимуществах и специальных продуктах, которые банк предлагает своим клиентам, рассказал директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Екатеринбурге Дмитрий Новоселов, который отвечает за развитие бизнеса банка в Свердловской области.

Дмитрий, в названии банка обозначен регион Приморье. Какое отношение Банк имеет к Уралу? Насколько серьезно здесь развит бизнес Примсоцбанка?

— Примсоцбанк — банк федерального масштаба и присутствует в 11 регионах. Конечно, наша родина — это Приморье. Однако, банк расширяет границы присутствия на Урале и в западной части России. Например, в Екатеринбурге офис банка работает уже 11 лет. Мы расположены в деловой части города по адресу ул.Восточная, 68 (здание Трансагентсва), имеется удобная парковка. Наши сотрудники — это специалисты, которые постоянно работают на Урале и не понаслышке знают региональные особенности бизнеса.

Справка Банк основан 4 марта 1994 года, Генеральная лицензия Банка России № 2733. По данным рейтинга Banki.ru, на 1 августа 2021 года Примсоцбанк занимает 70 строчку в ТОП-100 российских банков по размеру активов, имеет национальный долгосрочный рейтинг «ruBBB+» (прогноз «Позитивный») RAEX (ЭкспертРА), рейтинг от международного рейтингового агентства Fitch Ratings ВВ (прогноз «Стабильный»). Журнал Forbes в опубликованном в марте 2021 года рейтинге ТОП - 100 самых надежных банков России отметил Примсоцбанк на 43 позиции. Центр экономического анализа Интерфакс присвоил Банку 19 позицию в ТОП-30 самых эффективных банков, а Центр защиты вкладчиков и инвесторов — 12 место в ТОП-15 банков по состоянию активов. По итогам 2020 года Примсоцбанк занял 17 и 16 место в ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России по данным ИД «Коммерсантъ».

Как известно кредиты — это главный продукт, который востребован у бизнеса. Какие кредиты Примсоцбанк предоставляет предприятиям?

— В Уральском федеральном округе с самого начала работы основным стало кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для уральского бизнеса доступен весь спектр кредитных продуктов – это и классические кредиты, и дополнительные виды финансирования, востребованные на рынке. Заёмщикам доступны срочные кредиты, возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии, овердрафты, банковские гарантии, инвестиционные кредиты, проектное и торговое финансирование.

Наблюдается ли в период пандемии спрос на кредиты со стороны предприятий? Какие отрасли на Урале проявляют интерес к кредитованию? Каким отраслям в Примсоцбанке отдают приоритет?

— Банк не специализируется на конкретных отраслях, мы работаем с заемщиками из любой сферы деятельности. Важно только финансовое положение и наличие перспектив деятельности.

В последнее время мы чувствуем возрастающий спрос на инвестиционные кредиты и на пополнение оборотных средств. В портфеле банка присутствуют предприятия металлургии, химической промышленности, оптовой и розничной торговли, дорожного строительства, предприятия строительной отрасли.

Примсоцбанк финансирует строительство жилья?

— Да, мы приступили к реализации программы проектного финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов. При разработке продукта мы постарались учесть все предложения, существующие на рынке.

Сложно ли конкурировать по ставкам с другими банками?

— Ставки у нас находятся на рыночном уровне. К тому же, если клиент выбирает комплексное обслуживание, то мы способны предложить индивидуальные условия.

При этом хочу отметить, что кредитная сделка — это не только цена. Бывает, что клиенту более актуальны сроки рассмотрения, не устраивают ковенанты, которые предъявляются банками, не подходит состав участников сделки, поручителей или не устраивают сроки траншей.

Мы стараемся учитывать все пожелания клиента индивидуально и, таким образом, на выходе получаем уникальный продукт, который идеально подходит конкретному клиенту.

Какой залог необходим клиенту, чтобы быть уверенным в одобрении кредита?

— Прежде всего, мы обращаем внимание не на залог, а на результаты деятельности компании, на оборачиваемость, на ликвидность, рентабельность бизнеса, на кредитную историю.

Конечно, идеальный залог — это недвижимость. Но у нас много и беззалоговых продуктов. Например, продукт Госзаказ, овердрафт, торговое финансирование, специальный кредит для участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, всегда можно воспользоваться поручительством специальных фондов, которые учитываются в качестве залогов.

Расскажите подробнее о специальном кредите для участников внешнеэкономической деятельности?

— Это уникальный продукт, разработанный специалистами банка и предмет нашей особой гордости. Его суть в том, что расчет лимита осуществляется на основании имеющихся оборотов по внешнеэкономической деятельности (неважно импорт это или экспорт). При этом финансовый анализ максимально упрощен. Целевой срок получения денег по данному продукту — 72 часа с момента предоставления пакета документов.

Важно, что такой кредит не требует имущественного залога, только поручительство собственников. Благодаря этому продукт пользуется стабильным спросом.

Вообще Примсоцбанк уделяет большое внимание обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Особенно у нас тесные отношения с азиатскими странами (Китай, Индия, Япония, Корея), что обусловлено географически.

Если компания—участник ВЭД, то она приобретет в лице Примсоцбанка надежного партнера. В Екатеринбурге есть выделенные специалисты по ВЭД, удобный интернет банк для участников ВЭД, выгодные тарифы. Например, у нас вообще отсутствует комиссия за валютный контроль.

Что еще, кроме кредитов, интересно бизнесу?

— Мы наблюдаем спрос на овернайты, депозиты. В условиях падающей рентабельности предприятия стали активно использовать свободные денежные средства для получения доходов. Ситуация, когда деньги просто лежат на расчетном счете и не приносят доход — всё чаще стала восприниматься предпринимателями, как неприемлемая.

Примсоцбанк предлагает широкую линейку депозитных продуктов: можно размещать средства на срок от 1 дня, можно пополнять, можно досрочно истребовать без потери процентов, можно получать проценты на среднедневные остатки. Условия можно подобрать любые, важно, что открытие расчетного счета при размещении депозита необязательно.

Подробные условия сотрудничества с банком в Екатеринбурге можно узнать на сайте, в офисе банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68 и по телефонам: 8(343)372-87-40 (вн.712), +7-(919)388-90-90, +7 (912)244-74-72