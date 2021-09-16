«Транссибурал» открыл под Екатеринбургом логистический центр для мировых автоконцернов

Группа «Транссибурал», которая принадлежит Сергею Мазуркевичу, запустила вторую очередь логопарка Ural Logistics (UL-park) рядом с новосвердловской ТЭЦ. Она строилась сразу под нужды резидентов.

Сразу несколько мировых автоконцернов получили логистические площадки под Екатеринбургом. Резидентами второй очереди UL-park стали производители легковых автомобилей Ford, Mazda, KIA, Hyundai, Isuzu, а также производитель грузовиков из Нидерландов DAF, сообщает РБК Екатеринбург. Площадку логистического парка они будут использовать под запчасти для своих сервисных центров.

Среди других резидентов новой очереди парка — группа ЕВРАЗ, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), поставщик труб и металлопроката АГРУПП, Borjomi, белорусский производитель алюминиевых конструкций Aluteh и провайдер логистических услуг LORUS SCM.

Напомним, в конце 2020 г. строительство второй очереди логопарка было приостановлено из-за сложившейся экономической ситуации. Однако заморозка стройки длилась недолго.

Мы увидели оживление экономики, поэтому возобновили строительство, но изменили подход: если раньше строили универсальные объекты и предлагали их, то теперь строим под конкретных резидентов, — приводит РБК Екатеринбург слова главы «Транссибурал» Сергея Мазуркевича.

Инвестиции в строительство второй очереди логопарка составляют 300–400 млн руб. Со вводом второй очереди общая площадь логопарка увеличилась до 32 гектаров. Сейчас по территории проходит четыре железнодорожные ветки. Позже планируется проложить еще несколько.

Расположенный на территории терминал, оборудованный под хранение и прием-отправку крупнотоннажных контейнеров, — одно из главных преимуществ этой площадки. В связи с сокращением морских перевозок, ростом цен на фрахт торговых судов, вводимым эмбарго и закрытием портов услуга перевозки контейнеров по РЖД востребована как никогда, — пояснил Сергей Мазуркевич.

Отметим, логистика в последнее время стала одним из драйверов развития экономики региона. Вблизи Екатеринбурга действуют сразу несколько крупных логоцентров. О своих планах разместить здесь площадки заявляли такие крупные компании, как Сбер и Wildberries.

Как рассказывал DK.RU, еще в 2019 году дочерняя структура Сбербанка «СберЛогистика» подписала договор по аренде 25 тыс. кв. м в логистическом парке «Высота» в Екатеринбурге на границе с аэропортом Кольцово. Компания Wildberries рассматривает Екатеринбург для создания совего логоцентра еще с 2018 г. В мае 2021-го Wildberries вновь заявила о желании открыть логистический центр. Корпорация развития Среднего Урала предложила онлайн-ритейлеру несколько площадок, в том числе — логистический парк «Уральский». Однако эта площадка еще не построена.

Ранее DK.RU сообщал, что против строительства логопарка выступили жители микрорайона Калиновский. Они считают, что расположенное неподалеку озеро Шарташ из-за проекта обмелеет и превратится в болото. Участок площадью 100 га, где разместится ТЛЦ «Уральский», принадлежит ООО «Екатеринбургский транспортный терминал». Партнером проекта выступает РЖД.