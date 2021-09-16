Фармкомпания продана за 1 рубль. Она производит «Кагоцел», свойства которого не доказаны

АФК «Система» и Сбербанк приобрели ГК «Ниармедик», чистый долг которой на момент закрытия сделки составлял 5,9 млрд руб. В состав ГК входят заводы в России и Италии, а также сеть медцентров.

Компания «Новый Инвестиционный Холдинг» — совместное предприятие АФК «Система» и Сбербанка, приобрела производителя противовирусного препарата «Кагоцел» Nearmedic International Limited (ГК «Ниармедик»). Сумма сделки составила 1 рубль, сообщает Секрет фирмы со ссылкой на пресс-службу АФК «Система».

ГК «Ниармедик» на 100% владеет фирмами «Ниармедик Плюс», «Ниармедик Фарма» и рядом других предприятий, которые ведут бизнес в России и Италии в сферах фармацевтики, биотехнологий и медицины. В состав ГК входят заводы в Обнинске и Мосальске, а также в Италии и сеть медицинских клиник в Москве, Обнинске и Рязани. На момент закрытия сделки чистый долг «Ниармедика» составил 5,9 млрд рублей.

В планах нового владельца — «оптимизации бизнеса ГК и повышение акционерной стоимости активов, приобретенных в рамках сделки».

В июле 2021 г. производитель вакцины от коронавируса «Спутник V» «Биннофарм Групп» (принадлежит ВТБ и АФК «Система») рассматривал возможность приобретения бренда «Кагоцел». По оценке топ-менеджера RNC Pharma Николая Беспалова, сумма сделки могла составить от 7 до 12 млрд рублей.

В 2020 году продажи «Кагоцела» снизились в годовом выражении на 13% и составили 4,6 млрд рублей. В январе-мае 2021-го показатель был на уровне 1,2 млрд рублей.

Препарат разработан в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН. Регистрацию получил в 2003 году. В ГК «Ниармедик» ранее заявляли, что основным механизмом действия «Кагоцела» является стимуляция выработки в организме семейства собственных белков — интерферонов (альфа и бета), обеспечивающих противовирусный и иммуномодулирующий эффекты препарата. В России «Кагоцел» включался в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» в 2010 и 2020 гг., сообщается на странице препарата в Википедии.

Там же указано, что до настоящего времени не были проведены полноценные исследования, каким-либо образом подтверждающие механизм действия препарата. По данным представителей Формулярного комитета Российской академии Медицинских наук и Общества специалистов доказательной медицины, «Кагоцел» не рекомендуется к применению, поскольку считается потенциально токсичным, сообщал АиФ в 2015 году.

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