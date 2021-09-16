Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.09
72,85
86,06
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фармкомпания продана за 1 рубль. Она производит «Кагоцел», свойства которого не доказаны

Фармкомпания продана за 1 рубль. Она производит «Кагоцел», свойства которого не доказаны
Иллюстрация: pixabay.com

АФК «Система» и Сбербанк приобрели ГК «Ниармедик», чистый долг которой на момент закрытия сделки составлял 5,9 млрд руб. В состав ГК входят заводы в России и Италии, а также сеть медцентров.

#ФАРМА#НОВОСТИ

Компания «Новый Инвестиционный Холдинг» — совместное предприятие АФК «Система» и Сбербанка, приобрела производителя противовирусного препарата «Кагоцел» Nearmedic International Limited (ГК «Ниармедик»). Сумма сделки составила 1 рубль, сообщает Секрет фирмы со ссылкой на пресс-службу АФК «Система».

ГК «Ниармедик» на 100% владеет фирмами «Ниармедик Плюс», «Ниармедик Фарма» и рядом других предприятий, которые ведут бизнес в России и Италии в сферах фармацевтики, биотехнологий и медицины. В состав ГК входят заводы в Обнинске и Мосальске, а также в Италии и сеть медицинских клиник в Москве, Обнинске и Рязани. На момент закрытия сделки чистый долг «Ниармедика» составил 5,9 млрд рублей.

В планах нового владельца — «оптимизации бизнеса ГК и повышение акционерной стоимости активов, приобретенных в рамках сделки».

В июле 2021 г. производитель вакцины от коронавируса «Спутник V» «Биннофарм Групп» (принадлежит ВТБ и АФК «Система») рассматривал возможность приобретения бренда «Кагоцел». По оценке топ-менеджера RNC Pharma Николая Беспалова, сумма сделки могла составить от 7 до 12 млрд рублей.

В 2020 году продажи «Кагоцела» снизились в годовом выражении на 13% и составили 4,6 млрд рублей. В январе-мае 2021-го показатель был на уровне 1,2 млрд рублей.

Препарат разработан в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН. Регистрацию получил в 2003 году. В ГК «Ниармедик» ранее заявляли, что основным механизмом действия «Кагоцела» является стимуляция выработки в организме семейства собственных белков — интерферонов (альфа и бета), обеспечивающих противовирусный и иммуномодулирующий эффекты препарата. В России «Кагоцел» включался в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» в 2010 и 2020 гг., сообщается на странице препарата в Википедии.

Там же указано, что до настоящего времени не были проведены полноценные исследования, каким-либо образом подтверждающие механизм действия препарата. По данным представителей Формулярного комитета Российской академии Медицинских наук и Общества специалистов доказательной медицины, «Кагоцел» не рекомендуется к применению, поскольку считается потенциально токсичным, сообщал АиФ в 2015 году.

Читайте на DK.RU: Антибиотики перестанут работать через несколько лет. Чем будет спасаться человечество

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бизнесмена, пропавшего несколько дней назад в Екатеринбурге, нашли мертвымБизнесмена, пропавшего несколько дней назад в Екатеринбурге, нашли мертвым
  • Российские мужчины получат право на маткапитал для детей от суррогатных матерейРоссийские мужчины получат право на маткапитал для детей от суррогатных матерей
  • Российский рынок побил исторический максимум, а нефть дороже $70. Дайджест для инвестораРоссийский рынок побил исторический максимум, а нефть дороже $70. Дайджест для инвестора
  • «Какая зарплата вам нужна для комфортной жизни». Что ответили россияне?«Какая зарплата вам нужна для комфортной жизни». Что ответили россияне?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.