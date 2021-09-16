Ниже Каракаса, выше Москвы. Екатеринбург занял высокое место в рейтинге преступности

Екатеринбург стал самым криминальным городом России по версии портала Numbeo, который анализирует данные о стоимости и уровне жизни в разных странах мира.

Портал Numbeo опубликовал международный рейтинг городов по уровню преступности. Исследователи изучили индекс преступности и индекс безопасности в 427 городах мира, из них пять российских — обе столицы и города-милионники: Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород. Екатеринбург занял самое высокое 168 место. Чуть ниже — на 179-й позиции — находится Новосибирск. Санкт-Петербург и Москва заняли 256 и 266 строчку рейтинга соответственно, Нижний Новгород — на 325 месте.

Самым криминальным городом мира исследователи назвали столицу Венесуэлы Каракас. Городом с наиболее низким уровнем преступности стала Катара Доха. Екатеринбург в рейтинге расположился между черногорской Подгорицей и американским Нэшвиллем.

Согласно исследованию, в России уровень уличных преступлений — ограбления, угон автомобилей, оскорбления, в том числе по половым и расовым признакам — низкий или умеренный по сравнению с другими городами мира. По такому показателю, как «Безопасная прогулка днем в одиночестве» Россия в целом имеет 79,54 балла — это высокий показатель. Наиболее частыми преступлениями в России исследователи назвали проблему коррупции и взяточничества (73,6 балла).

Екатеринбург то и дело попадает в новостную повестку с коррупционными темами, в том числе в среде силовиков. Так, недавно DK.RU рассказывал о том, что Ленинский райсуд Екатеринбурга признал бывшего зампредправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева виновным в даче взятки в особо крупном размере (7,5 млн руб.) генерал-майору полиции Игорю Трифонову. Коноплев получил условный срок — пять лет с испытательным сроком в четыре года.Что касается самого Трифонова, его дело пока рассматривается — на днях суд продлил ему арест до 16 декабря 2021 года, также сообщал DK.RU.