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Предприниматели смогут заказать наличные онлайн в ВТБ

Предприниматели смогут заказать наличные онлайн в ВТБ
Иллюстрация: Pixabay.com

«Новый сервис упрощает получение наличных и позволяет предпринимателям экономить время на визитах в офисы банка». Подать заявки на расходные кассовые операции в ВТБ теперь можно дистанционно.

ВТБ запустил заказ наличных в интернет-банке для бизнеса. С помощью сервиса предприниматели могут дистанционно подавать заявки на расходные кассовые операции. Чековая книжка теперь для этого не требуется.

Для заказа наличных клиенту достаточно заполнить онлайн-заявку и подписать ее электронной подписью. В интернет-банке можно отслеживать статус обработки заявок, а также сохранять шаблоны и данные получателей для регулярных операций.

В разделе «Операции с наличными» интернет-банка клиентам доступны два вида сервиса: «Заявка на получение денежных средств» и «Заявка на бронирование». Заполнив первую, клиент сможет получить наличные без оформления чека и сэкономить свое время на обслуживание в банке. Заявка на бронирование средств будет удобна клиентам, которые хотят продолжать пользоваться чековой книжкой. В обоих случаях для получения наличных клиенту потребуется только один визит в офис банка вместо двух, как прежде.

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ активно используют цифровые каналы для решения повседневных задач. Мы, в свою очередь, стремимся сделать использование банковских продуктов и услуг максимально удобным для наших клиентов. Поэтому постоянно работаем над расширением функционала интернет-банка, переводя многие операции в дистанционный формат. Новый сервис упрощает получение наличных и позволяет предпринимателям экономить время на визитах в офисы банка, − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

 
Автор: Гринина Ирина
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