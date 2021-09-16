В Екатеринбурге сдали проблемную развязку на трассе в аэропорт

На развязке ул. Луганской и Объездной запустили четырехполосное движение. Ремонт на участке дороги, ведущей в аэропорт, продолжался все лето. Губернатор области просил сдать объект как можно быстрее.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рано утром 16 сентбяря отчитался в своем инстаграм-аккаунте об открытии развязки.

Гора с плеч — движение на развязке Луганской-Объездной открыто. Как и было обещано! Поручение губернатора выполнено. Теперь можно сказать с уверенностью, что сезон дорожного ремонта в Екатеринбурге закончен на 98 процентов, — написал мэр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Орлов (@glava.ekb)

Напомним, глава региона Евгений Куйвашев выражал недовольство тем, как подрядчик ведет ремонт участка. Как сообщал DK.RU, движение на этом участке закрыли 10 июля, из-за чего образовались огромные пробки в сторону аэропорта Кольцово, а также по улице Щербакова. 12 июля губернатор оценил ход ремонта по веб-камерам и с удивлением отметил, что на объекте нет ни одного рабочего. В итоге директора подрядной организации, ведущей ремонт, — компании «Уралдортехнологии» — вызвали к губернатору на разговор, а Алексей Орлов распорядился пересмотреть график работ таким образом, чтобы ремонт мог идти круглосуточно, а участок открыли для проезда уже к сентябрю.

В конце августа стало известно о проблемах с ходом работ, из-за которых сроки сдачи затягивались. Это случилось из-за несогласованности действий двух структур — подрядчика и МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС). Бюджетное учреждение не согласовало установку типовых барьерных ограждений, а изготовление барьеров по индивидуальному решению занимало много времени — 35 рабочих дней. В итоге стороны нашли решение, однако сроки сдачи работ немного затянулись. Часть работ доделывается прямо сейчас: устанавливаются металлические ограждения и мачта освещения.

Напомним, в этом году на ремонт закрывали сразу несколько мостов в Екатеринбурге. Два из них — на ул. Бебеля и на ул. Блюхера — сдали раньше срока, сообщал DK.RU.. Пока продолжаются ремонтные работы на Макаровском мосту. Весь сентябрь строители будут перекрывать здесь движение автомобилей на выходные дни. Открыть автомобильную часть моста планируется в октябре текущего года. Полностью завершить работы по контракту должны в 2023 г., но в мэрии надеются, что это произойдет до конца 2022-го.