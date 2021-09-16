Персонал Wildberries пожаловался на снижение зарплаты. В компании заявили о её росте

Сотрудники пунктов выдачи онлайн-ритейлера пригрозили забастовкой из-за изменений своих KPI. Петицию в интернете подписали уже более 2 тыс. человек. В Wildberries готовы частично выполнить требования.

Сотрудники Wildberries запустили на сайте Change.org петицию с требованием пересмотра условий труда в компании, назвав текущие условия «эксплуатацией персонала». Петиция адресована владельцам компании, супругам Татьяне и Владиславу Бакальчукам:

В своих публичных заявлениях Вы часто говорите о том, что хотите видеть вокруг себя счастливых и довольных сотрудников, однако в последние месяцы на рабочих местах в нашей компании сложилась крайне неблагоприятная обстановка.

По словам авторов петиции, в июле 2021 года компания ввела новую систему мотивации оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза: за норму работы принимается скорость обработки поступившего на самовывоз товара. Однако компания не учла то, что менеджер самовывоза выполняет обязанности не только кладовщика, но и кассира. В итоге менеджеры некоторых пунктов самовывоза в среднем «потеряли по 10 тысяч рублей заработной платы по сравнению с мотивацией июня 2021 года».

Ответственность за ситуацию сотрудники Wildberries возложили на «местных руководителей филиальных сетей»:

[Они] все чаще идут на сознательные односторонние нарушения трудового договора, фактически вынуждая менеджеров работать сверх установленного трудовым договором графика рабочего времени, не имея установленных интервалов для перерывов в работе, и новые мотивационные условия «на скорость» нисколько не облегчили и не простимулировали труд менеджеров.

Ключевые требования сотрудников: провести перерасчет заработной платы за август 2021 года по предыдущей схеме мотивации, «пересмотреть принятую в настоящий момент мотивацию оплаты труда на более лояльную», а также установить график фиксированных перерывов. Иначе они объявят забастовку.

На утро четверга, 16 сентября, петицию подписали более 2 тыс. человек.

В Wildberries подтвердили, что летом 2021 года были введены новые KPI компании, но отметили, что результатом стало не снижение заработной платы, а ее рост:

[Новые KPI] учитывают количество обработанных заказов сотрудником пунктов выдачи. Теперь доход сотрудников точек выдачи стал выше примерно на 5-10%, а по сравнению с прошлым годом — на 30%, так как мы стали более внимательно учитывать вклад каждого сотрудника. Повышенный доход за август получили около 90% сотрудников точек выдачи (цитата по The Bell).

У остальных 10% сотрудников доход уменьшился, так как скорость их работы оказалась ниже, добавили в компании. Им пообещали произвести доплаты — «в рамках переходного периода»:

Мы находимся в диалоге с нашими сотрудниками, разъясняем им новые KPI компании и как можно с их помощью увеличить свой доход. В рамках переходного периода им будет произведена доплата до их среднего дохода уже в ближайшее время.

Персонал Wildberries не в первый раз выносит в публичную плоскость конфликты, связанные с условиями труда в компании. Так, в декабре 2020 года ИТ-специалисты Wildberries рассказали о незаконных массовых сокращениях без выплат компенсаций, число уволенных якобы «достигало сотни человек». В компании тогда наличие проблем отрицали, отмечая, что «[эта] информация не соответствует действительности».

Добавим, сокращение зарплаты через KPI юристы называют легальным способом «депремирования» сотрудников, которое в России официально вне закона, сообщал DK.RU. Всего есть четыре подобных способа, но применять их рекомендуют только в оправданных случаях, иначе работодатель рискует упасть в кадровую яму.

Татьяна Бакальчук в этом году возглавила два рейтинга Forbes: топ-10 богатейших семей России (вместе с супругом Владиславом) и топ-25 богатейших женщин России. Ее состояние выросло на 1200% за год ($13,1 млрд). По этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021.

За 2020 г. оборот Wildberries вырос почти вдвое, при этом компания вкладывается не только в онлайн-инфраструктуру, но активно развивает собственную логистику. В начале августа Бакальчук запустила строительство крупнейшего распределительного центра на территории Свердловской области — стоимостью 8 млрд руб.

Ранее публичным скандалом закончилось увольнение 150 сотрудников американской ИТ-компанией с российскими корнями Xsolla. Решение о сокращении собственник компании принял на основе анализа Big Data, а уведомления уволенным отправил по электронной почте. Впрочем многие предприниматели в этом конфликте встали на сторону работодателя, почему — читайте на DK.RU.