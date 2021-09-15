«Трамп — сумасшедший. Он уже давно сошел с ума». Как США чуть не развязали ядерную войну

Журналисты узнали о планах Дональда Трампа нанести ядерный удар по Китаю и заговору военных, которые не хотели допустить крупномасштабного военного конфликта. Эти события происходили в начале 2021 г.

В США опубликована книга «Угроза» журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты, в которой рассказывается о последних днях президентства Дональда Трампа. Вудворд известен тем, что в 1972 году, работая в Washington Post, вместе с коллегой Карлом Бернстайном первым узнал и написал о уотергейтском скандале. Выдержки из книги опубликовали CNN и The New York Times, сообщает РБК.

Так, стало известно, что в начале 2021 г. глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в одиночку принял тайные меры, чтобы лишить Трампа потенциальной возможности дать приказ нанести военный удар или применить ядерное оружие против Китая. Милли был «глубоко потрясен» поведением Трампа после поражения на выборах. Генерал «был уверен, что у Трампа начался серьезный психический спад, и он почти обезумел, кричал на чиновников, строил свою собственную альтернативную реальность о бесконечных заговорах на выборах».

Милли беспокоился, что Трамп может «выйти из-под контроля». 8 января 2021 года он собрал секретное совещание в своем офисе в Пентагоне. Выступая перед высокопоставленными военными чиновниками, отвечающими за Национальный военный командный центр, Милли дал им указание не выполнять приказы от кого бы то ни было без его санкции.

Он обошел комнату, посмотрел каждому офицеру в глаза и попросил их устно подтвердить, что они поняли. «Понял?» — спрашивал генерал у каждого из присутствующих. «Да, сэр», — отвечали офицеры. «Милли счел это клятвой», — указывают авторы «Угрозы».

Авторы также приводят эпизод с телефонным звонком генералу Милли — ему звонила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, одна из главных противников Трампа, и получила от генерала заверения в том, что ядерное оружие находится под контролем.

«Ты знаешь, что он сумасшедший. Он уже давно сошел с ума», — сказала Пелоси. Милли ответил: «Госпожа спикер, я согласен с вами во всем».

Милли дважды позвонил своему китайскому коллеге Ли Цзочэну: первый раз — в октябре 2020 года и второй — в январе 2021 года, чтобы заверить того, что у Трампа нет планов атаковать Китай.

В своих звонках Милли пытался заверить китайского коллегу, что США не собираются нападать, и, если произойдет нападение, он предупредит китайских товарищей заранее.

Позже выход книги прокомментировал сам Трамп. Изданию The Hill он заявил, что она «состряпана слабым и неэффективным генералом вместе с двумя авторами, которым я отказался давать интервью, потому что они пишут вымысел, а не факты». По его словам, он никогда не думал о нападении на Китай и «Пекин это знает», а поступок генерала, если он действительно был, является «национальным предательством».

Трамп также возложил на Милли вину за беспорядочный вывод американских войск из Афганистана. И предложил действующему президенту США Джо Байдену осудить генерала за измену, потому что «он вступил в контакты со своим китайским коллегой за спиной президента и пообещал Китаю, что уведомит их об атаке».

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