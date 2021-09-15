Картофеля вдвое меньше, свеклы — втрое. Свердловские фермеры подсчитывают урожай

«По ситуации сейчас полный швах, все очень плохо», — говорят аграрии. Данные Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области подтверждают их выводы.

Сезон сбора урожая подходит к концу. Показатели этого года почти по всем пунктам хуже прошлогодних, — отмечают в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона.

Фермеры собрали 378 тыс. тонн зерновых, в прошлом году было 517 тыс. тонн. Урожай свеклы упал втрое — до 360 тыс. тонн. Картофеля тоже мало: 22 тыс. тонн против 59 тыс. тонн в 2020 г. Хотя уборка еще идет.

Похоже, худшие прогнозы директора сельхозпредприятия «Галкинское» Василия Мельниченко сбываются. В июне он говорил, что в области будет дефицит овощей и очень сочувствовал животноводам.

Думаю, мы сейчас увидим, насколько невыгодным станет животноводство, которое всегда выручает наших крестьян, так как это ежедневные деньги за молоко, мясо. Но в этом году травы нет, косить сено негде, да и нечего, — отмечал Мельниченко.

В «Галкинском» в этом году собрали в два раза меньше овощей и в три раза меньше зерновых.

По ситуации сейчас полный швах, все очень плохо. Все зерновые культуры уже убрал: в три раза меньше, чем обычно; все кормовые культуры убрал: в два раза меньше, чем надо для проживания мне. Картофель еще копаю, но его точно будет меньше в два раза, чем в прошлом году, — говорит гендиректор АО АПК «Белореченский» Александр Кожевников (цитата по newdaynews.ru).

Впрочем, есть и хорошие новости: урожай моркови в два раза больше, чем в прошлом: 831 тонна против 426.

Напомним, что 22 июля глава региона ввел режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в 39 муниципалитетах Свердловской области. Об этом его просили главы муниципалитетов и руководители более 200 сельхозпредприятий.

В этом году Свердловская облась обгоняет всю страну по росту цен на продукты. В июле всего за одну неделю стоимость моркови увеличилась на 5%, капусты — на 8%, творога — на 4%. В августе подорожало молоко: в Екатеринбурге — на 4,8%. Фермеры объясняют это введением обязательной маркировки — теперь им приходится ставить на товары QR-коды.

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