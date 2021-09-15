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Каждый десятый соискатель сталкивается с дискриминацией при поиске работы

Каждый десятый соискатель сталкивается с дискриминацией при поиске работы
Иллюстрация: florinroebig.com

Женщины подвергаются дискриминации намного чаще, чем мужчины. Сервис «Зарплата.ру» опросил более двух тысяч респондентов и выяснил, из-за чего работодатели «бракуют» кандидатов.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

В конце августа исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» провел опрос среди клиентов. В нем приняли участие жители всех регионов России, в том числе екатеринбуржцы, в возрасте от 18 до 55 ле.

Основные выводы:

— более 12% россиян в процессе трудоустройства сталкивались с дискриминацией, в основном соискатели в возрасте от 35 до 55 лет;

— в 49% случаев работодатели отказывают из-за возраста, в 16% — из-за внешности и в 7% — из-за национальности;

Чаще всего требования к внешности предъявляют в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства. А к национальности — в образовании, медицине и на госслужбе. 

— женщины сталкиваются с дискриминацией чаще, чем мужчины: 61% против 39%.

При этом работодатели 31% нанимателей не спрашивают у кандидатов место о дипломе.

Ранее DK.RU писал, что пандемия оставила бизнес страны без линейного персонала. Компаниям не хватает официантов, поваров, клинеров, доставщиков. 

Рекрутинговые компании говорят об увеличении сроков поиска подходящих кандидатов, усложнении технологии.

Несмотря на уровень регистрируемой безработицы в нашей области сегодня — 1,54% против 5,5% год назад (а значит, люди находят работу), сотрудников катастрофически не хватает. Идет настоящая битва за персонал. На работных сайтах увеличение количества вакансий в разы происходит параллельно со снижением числа размещаемых резюме. Активных кандидатов становится физически меньше. При этом за последние полтора года приоритеты у соискателей существенно изменились. Люди стали больше ценить баланс между работой и личной жизнью, не готовы тратить много времени на дорогу. Особенно это касается линейного персонала, специалистов, — говорит Юлия Фунтикова, ведущий специалист по подбору персонала компании «Кадровые технологии».

Автор: Виктория Говорковская
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