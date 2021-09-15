Каждый десятый соискатель сталкивается с дискриминацией при поиске работы

Женщины подвергаются дискриминации намного чаще, чем мужчины. Сервис «Зарплата.ру» опросил более двух тысяч респондентов и выяснил, из-за чего работодатели «бракуют» кандидатов.

В конце августа исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» провел опрос среди клиентов. В нем приняли участие жители всех регионов России, в том числе екатеринбуржцы, в возрасте от 18 до 55 ле.

Основные выводы:

— более 12% россиян в процессе трудоустройства сталкивались с дискриминацией, в основном соискатели в возрасте от 35 до 55 лет;

— в 49% случаев работодатели отказывают из-за возраста, в 16% — из-за внешности и в 7% — из-за национальности;

Чаще всего требования к внешности предъявляют в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства. А к национальности — в образовании, медицине и на госслужбе.

— женщины сталкиваются с дискриминацией чаще, чем мужчины: 61% против 39%.

При этом работодатели 31% нанимателей не спрашивают у кандидатов место о дипломе.

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