Компания семьи Гуцериевых будет добывать нефть в Свердловской области

Промышленную добычу полезного ископаемого планируют запустить через 3–4 года в Красноуфимском округе. В перспективе на Урале появится нефтегазовый кластер из 5–7 месторождений.

Разработкой недр займется НК «Нефтиса» (основана Михаилом Гуцериевым, принадлежит Саит-Саламу Гуцериеву). Компания работает в Свердловской области с 2015 г. Ее дочерняя структура, АО «Уралнефтесервис», получила лицензию на поиски, оценку, разведку и добычу нефти и газа на Красильниковском участке. В 2020 г. она обнаружила промышленные притоки нефти. В настоящий момент запасы Михалевского месторождения оцениваются в 970 тыс. тонн.

НК «Нефтиса» уже инвестировала в геологоразведку на территории Свердловской области более 350 млн руб. В 2022 г. она вложит еще 500–600 млн руб. в сейсморазведку и бурение второй поисковой скважины, сообщает РБК Екатеринбург.

Компания оценивает объем запасов нефти в Свердловской области в 5 млн тонн и хочет создать в регионе нефтегазовый кластер из 5–7 месторождений.

До сих пор добыча нефти в Свердловской области не велась из-за малого объема запасов.

Ранее эксперт в области нефтегазового рынка, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин в интервью DK.RU выразил опасение, что перспектив для освоения новых и недорогих по себестоимости запасов у России практически нет:

Такие страны, как Россия, могут остаться у разбитого корыта, поскольку есть факторы, которые давят на ее способность сохранять роль великой нефтяной державы. Во-первых, старение промыслов, во-вторых, ухудшение качества запасов месторождений, которые еще можно разрабатывать. В-третьих, в России очень много трудноизвлекаемой нефти (в основном этому виной геологические и логистические причины). В-четвертых, крайне неэффективна структура нефтяной отрасли — засилье государственных менеджеров. В-пятых — в России неэффективная налоговая система в нефтяной отрасли, и что важно — нет стабильности в системе налогообложения, то есть, компании, которые могут начать новый нефтяной проект, будут понимать, что окупаемость наступит лишь лет через 10-15, но вот что будет с налогами через два-три года, никто из них представления не имеет, отметил.

В сентябре 2021 г. президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов назвал комфортную для потребителей и страны стоимость нефти — $65-75 за баррель.