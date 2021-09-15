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«Большая часть стада обречена», — заводчик элитных коз не справляется с ростом цен на корм

«Большая часть стада обречена», — заводчик элитных коз не справляется с ростом цен на корм
Иллюстрация: личная страница Эльвиры Гречиной в Facebook

«Этим летом в Свердловской области была засуха. Сена нет. А то, что продают, в три раза дороже прежних цен», — фермер из села Черданцево в Сысертском районе обратилась за помощью через соцсеть.

#ЦЕНЫ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

У Эльвиры Гречиной стадо из 200 редких элитных коз. Она разводит их и занимается селекцией в течение десяти лет. Сейчас животные оказались под угрозой гибели. О проблемах хозяйства фермер сообщила в посте:

В сентябре прошлого года мы с мужем заболели ковидом. Я тяжело перенесла эту гадость, а последствия тянутся по сей день. Из-за ковида я не смогла реализовать молодняк, не было сил. Соответственно, не получила денег на корма. Чудом пережили прошлую зиму. Молодняк этого года не продается даже по цене в пять раз ниже цены прошлых продаж. Вероятно, ковид подкосил не только меня. У меня в хозяйстве сейчас почти 200 голов нубийских коз. Великолепных коз. Чтобы их кормить сеном до следующего сенокоса, нужно 150 тонн сена.

По ее словам, ситуация стала критической из-за засухи и резкого роста стоимости кормов в этом году:

Этим летом в Свердловской области была засуха. Сена нет. А то, что продают, в три раза дороже прежних цен, а качество оставляет желать лучшего. Чтобы было понятно: в прошлом году рулон сена весом 200 кг можно было купить по цене 600–1000 руб. В этом году такой рулон продают по цене 2–3 тыс. руб. В прошлом году я покупала сено на 50 тыс. руб. Сейчас же мне надо заплатить 180 тыс. руб. И это только стоимость сена. За доставку водители машины просят 2–8 тыс. руб.

Фермер обратилась к сообществу за финансовой помощью.   

Сейчас Эльвира Гречина не может зарабатывать на продаже «молочки» — контролирующие органы не аттестуют производственный цех, расположенный на территории жилого дома.

Она несколько лет добивалась выделения земли под строительство в аренду с последующим выкупом. Несколько дней назад ей, наконец, выделили поле. Фермер рассчитывает, что через три года сможет его выкупить и построить цех по переработке молока.

Напомним, что в этом году цены в Свердловской области цены стремительно растут буквально на все. Так, по росту цен на продукты регион обгоняет всю страну. Например, в июле всего за одну неделю стоимость моркови увеличилась на 5%, капусты — на 8%, творога — на 4%. 

В августе подорожало молоко: в Екатеринбурге — на 4,8%, сообщает JustMedia со ссылкой на Свердловскстат. Фермеры объясняют это введением обязательной маркировки — теперь им приходится ставить на товары QR-коды.

Взлетели в цене (до 60%) стройматериалы, что сказалось на стоимости жилья. Ранее DK.RU писал, что Свердловское управление ФАС опросило 126 компаний строительного сектора и 25 поставщиков строительных материалов, чтобы выяснить причины роста цен. На этой неделе начальник отдела по борьбе с картелями Ольга Смирнова поделилась собранными данными на пресс-конференции. 

Автор: Виктория Говорковская
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