Бизнесмена, пропавшего несколько дней назад в Екатеринбурге, нашли мертвым

В группе поискового отряда «Лиза Алерт», волонтеры которой занимались поисками бизнесмена Александра Шабанова, опубликовали информацию, из которой следует, что пропавший погиб.

42-летний Александр Шабанов пропал на прошлой неделе. Последний раз он выходил на связь с близкими 9 сентября. По данным издания «Комсомольская правда — Урал», перед исчезновением мужчина оставил записку, в которой просил прощения у близких. Как рассказал друг бизнесмена Руслан, незадолго до этого Шабанов посетил налоговую инспекцию и у него началась депрессия. При этом долгов или финансовых проблем у бизнеса Шабанова не было.

Сегодня днем машину бизнесмена обнаружили на берегу озера Шарташ. После этого спасатели начали проверять дно водоема.

В 2017 г. Александр Шабанов был героем публикации DK.RU. Речь шла о конфликте вокруг здания спорткомплекса Rings. Шабанов представлял интересы известного российского самбиста Николая Зуева, который достраивал здание. Позднее контроль над спорткомплексом и доходы от него перешли в руки вице-президента банка «Кольцо Урала» Надежды Андреенко. После череды разбирательств ей было заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере группой лиц»), она была объявлена в международный розыск. Однако победа не обрадовала бизнесмена. Со страниц издания Александр Шаганов обратился к оппонентам с просьбой остановить конфликт, а заодно дал рекомендацию всем предринимателям, которые столкнулись с имущественнными распрями: