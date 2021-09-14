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«Какая зарплата вам нужна для комфортной жизни». Что ответили россияне?

«Какая зарплата вам нужна для комфортной жизни». Что ответили россияне?
Иллюстрация: pixabay.com

Опрос населения проходил дважды — в апреле и начале сентября. Результаты почти идентичные: каждый третий гражданин РФ считает, что для достойной жизни достаточно получать 50-80 тыс. рублей в месяц.

#ЗАРПЛАТА#НОВОСТИ

Каждый третий россиянин (38,5%) хотел бы получать от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц. Такая сумма оптимальна для жизни, считают участники опроса, проведенного в начале сентября аналитическим центром университета «Синергия», на результаты которго ссылается Секрет фирмы. Исследование проводилось среди 5 тыс. жителей старше 18 лет во всех регионах страны.

Четверть респондентов (24,3%) мечтают о заработке в 80-100 тыс. рублей. 16,8% россиян хотели бы получать 120-150 тыс. рублей, а 11,4% — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Лишь 9% россиян назвали желаемую зарплату выше 200 тыс. рублей.

По словам опрошенных, самые большие траты у них приходятся на еду, оплату жилья и ЖКХ, одежду и обувь. Гораздо меньше россияне расходуют на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру. Меньше всего респонденты тратят на еду вне дома, а также на сигареты и алкоголь.

Весной аналогичный опрос проводил банк «Открытие»: он показал схожие результаты. Большинство опрошенных (38%) тогда отметили, что для достойной жизни достаточно получать 50-80 тыс. рублей. Еще почти треть респондентов (28%) назвали желаемый уровень зарплаты в размере 80-120 тыс. рублей на человека. Ещё 15% назвали сумму от 120 тыс. до 200 тыс. рублей. При этом 11% россиян заявили, что им хватило бы меньше 50 тыс. рублей в месяц. Зарплату свыше 200 тыс. рублей также назвали 9% участников опроса.

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Автор: Андрей Широков
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