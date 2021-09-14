«Естественный эксперимент». Путин ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID

В окружении президента заразились коронавирусом несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». «Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему пришлось изолироваться из-за контактов с заболевшими коронавирусом в его окружении. Путин из-за этого примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе мероприятиях по линии ШОС и ОДКБ в режиме видео-конференц-связи, а не очно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Позже, на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия», президент рассказал, что в его окружении заразились коронавирусом несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался»:

В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, [но] ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Титр антител у этого человека упал.

По словам Путина, этот сотрудник заболел через три дня после ревакцинации:

Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня.

Свой уход на самоизоляцию он назвал «естественным экспериментом»:

Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V». [Думаю, что] все будет так, как и должно быть, и «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19. <...> Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дополнительно заверил журналистов, что президент абсолютно здоров.

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса весной 2021 года, сообщал DK.RU. Сначала он не раскрывал название препарата, которым привился, но в конце июня сообщил, что это был «Спутник V». Объясняя свой выбор, он отметил, что привился «Спутником», потому что ему «нужно быть защищенным как можно дольше».

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в России выявлено 17 837 новых заблевших коронавирусом. Больше всего новых случаев выявили в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839) и Московской области (796). За прошедшие 24 часа от осложнений коронавируса скончался 781 пациент, полностью выздоровели 15 907 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 176 085 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 194 249 летальных исходов, выздоровели 6 418 033 человека.