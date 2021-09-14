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«Яблоко» готово сотрудничать с Ройзманом. Хотя ранее политик поссорился с партией

«Яблоко» готово сотрудничать с Ройзманом. Хотя ранее политик поссорился с партией
Автор фото: Илья Воронов. Иллюстрация: bnkirov.ru

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что Евгений Ройзман может представлять партию на выборах 2022 г. и стать кандидатом в губернаторы Свердловской области.

#ВЫБОРЫ#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко», в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» сделал официальное объявление.

Я не исключаю выдвижения Евгения Ройзмана от партии на выборах губернатора Свердловской области в 2022 г.  Этот вариант можно обсудить, если Ройзман решит участвовать в выборах, — приводит слова Явлинского агентство ЕАН.

Такое заявление выглядит неожиданным, поскольку ранее Евгений Ройзман высказался резко против Явлинского. Острая ситуация произошла в начале года. Позднее в интервью DK.RU ее прокомментировал нынешний лидер «Яблока» Николай Рыбаков.

Вначале он объявил, что готов идти на выборы (в Госдуму — прим. ред.) от нашей партии. Никаких переговоров по поводу такого развития событий мы не вели, но «Яблоко» всегда охотно сотрудничает с лидерами мнений, которые разделяют ценности партии. И одна из них — цель не может оправдывать средства. Конфликт произошел после статьи экс-лидера нашей партии Григория Явлинского «Без путинизма и популизма». Почему-то многие восприняли ее как некий «наезд» на Алексея Навального. Но ничего нового, ничего, что шло бы вразрез с ценностями партиями, заявленными еще при ее создании в 1993 г., там не было, — пояснил Николай Рыбаков.

Отметим, Евгений Ройзман заявлял о своей готовности участвовать в губернаторских выборах, но при ряде условий.

Если при выборах губернатора отменят муниципальный фильтр, я готов принять в них участие. Также готов участвовать в выборах мэра Екатеринбурга — если это будут прямые выборы, — заявлял экс-мэр на своей пресс-конференции в апреле текущего года.

Отметим, что «Яблоко» уже выдвигало Евгения Ройзмана на должность губернатора в 2017 г. решением своего федерального бюро, но Центризбирком России счел это действие нелегитимным. Позднее Ройзман сообщил, что не может собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов (т. н. муниципальный фильтр) и прекращает предвыборную борьбу, напоминает ЕАН. В результате победу на выборах главы региона уже в первом туре одержал действующий губернатор Евгений Куйвашев.

Автор: Инна Вейн
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