Силовику, обвиняемому в получении взятки, продлили арест

Суд оставил бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу генерал-майора полиции Игоря Трифонова под арестом до 16 декабря. Защита генерала намерена подать апелляцию.

По мнению Юлии Гимрановой, адвоката силовика, постановление суда необоснованно.

Судья своим постановлением продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря. Мы будет подавать апелляцию, — приводит слова адвоката URA.RU.

Напомним, Игоря Трифонова, который ранее возглавлял УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии, арестовали еще год назад. Как рассказывал DK.RU, обвинение против него выдвинули сотрудники 4-го управления ГСУ СК РФ, которое базируется в Екатеринбурге. По данным следствия, в 2015 г. Трифонов способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита одним из региональных банков в размере 593 млн руб., за что получил 10 млн руб.

Речь может идти о кредитном соглашении с УК «Терра» на 593 млн руб. 447 млн руб. из этой суммы предназначались на покупку здания площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге). Оставшиеся деньги должны были пойти на реконструкцию здания. Из-за этой сделки в 2015 г. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку она прошла по подложным документам.

Показания против Трифонова дал экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин, осужденный в июле 2020 г. за превышение полномочий. Он же дал показания против еще одного представителя силовых ведомств — бывшего замглавы ГУ МВД по области генерал-майора Владимира Романюка, рассказывал DK.RU.