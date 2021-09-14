Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.09
72,71
85,98
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

DK.RU собирает заявки на участие в новой номинации премии «Человек года»

DK.RU собирает заявки на участие в новой номинации премии «Человек года»
Иллюстрация: DK.RU

В рамках подготовки к ежегодной бизнес-премии «Человек года» «Деловой квартал» объявляет старт сбора заявок для участия в номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Номинация «Трансформация бизнеса» появилась в 2020 г. Редакция DK.RU вместе с экспертным советом выбирали производственные предприятия региона, которым удалось не только сохранить, но и приумножить темпы производства, несмотря на коронакризис.

В этом году представители производственных и сбытовых предприятий региона  также могут заявить о себе и поделиться своими достижениями. Для участия в номинации «Трансформация бизнеса» необходимо заполнить заявку по ссылке.

Партнером номинации выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Поддержка ежегодной деловой премии «Человек года» — уже традиция для нас. В 2021 году мы поддерживаем особенно значимую номинацию «Трансформация бизнеса. Промышленные и сбытовые компании». Участниками данной номинации станут предприятия, которые вопреки кризису – а может быть, и благодаря ему! — сумели запустить новые направления бизнеса, выйти на новые рынки и продемонстрировать позитивную динамику основных показателей. Именно такие компании являются ориентиром и драйвером для своих отраслей, а иногда и для всего рынка,— отметил директор фонда Валерий Пиличев.

Напомним, в 2020 г. в тройку лидеров номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия» вошли:

  • Алексей Чистяков, заместитель генерального директора по развитию — главный конструктор «Тритон-ЭлектроникС» (производит более150 аппаратов ИВЛ в месяц );
  • Юрий Окунев, владелец Талицких молочных ферм (1 млрд руб. вложено в новые производственные линии предприятия);
  • Евгений Фомин, генеральный директор «Уралкерамики» (в 7 раз выросли продажи онлайн во время пандемии)

Победителем номинации стал Юрий Окунев.

Отметим, в этом году драгоценные статуэтки от ювелирного дома CHAMOVSKIKH получат победители 10 номинаций премии «Человек года». Экспертное жюри и редакция DK.RU выберет:

— Девелопера года;

— Девелопера, развивающего комфортную среду;

— Строителя года (подрядные организации);

— Финансиста года;

— Социальный бизнес года;

— Победителя номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия»;

— Инвестора года;

— Управленца на госслужбе;

— Победителя главной надотраслевой номинации «Человек года» по версии «Делового квартала».

Стать партнером премии+7 (904) 544-98-37savina@ek.apress.ru (Татьяна Савина)

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Россиянам возвращают французское шампанскоеРоссиянам возвращают французское шампанское
  • Глава Уральского управления ЦБ объяснил, почему растет стоимость денегГлава Уральского управления ЦБ объяснил, почему растет стоимость денег
  • Сбер грозит банкротством одному из крупнейших производителей мясопродуктов в регионеСбер грозит банкротством одному из крупнейших производителей мясопродуктов в регионе
  • Квартира Михаила Шилиманова в «Тихвине» ушла за 19 млн, а земли хочет купить бард НовиковКвартира Михаила Шилиманова в «Тихвине» ушла за 19 млн, а земли хочет купить бард Новиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.