DK.RU собирает заявки на участие в новой номинации премии «Человек года»

В рамках подготовки к ежегодной бизнес-премии «Человек года» «Деловой квартал» объявляет старт сбора заявок для участия в номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия».

Номинация «Трансформация бизнеса» появилась в 2020 г. Редакция DK.RU вместе с экспертным советом выбирали производственные предприятия региона, которым удалось не только сохранить, но и приумножить темпы производства, несмотря на коронакризис.

В этом году представители производственных и сбытовых предприятий региона также могут заявить о себе и поделиться своими достижениями. Для участия в номинации «Трансформация бизнеса» необходимо заполнить заявку по ссылке.

Партнером номинации выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Поддержка ежегодной деловой премии «Человек года» — уже традиция для нас. В 2021 году мы поддерживаем особенно значимую номинацию «Трансформация бизнеса. Промышленные и сбытовые компании». Участниками данной номинации станут предприятия, которые вопреки кризису – а может быть, и благодаря ему! — сумели запустить новые направления бизнеса, выйти на новые рынки и продемонстрировать позитивную динамику основных показателей. Именно такие компании являются ориентиром и драйвером для своих отраслей, а иногда и для всего рынка,— отметил директор фонда Валерий Пиличев.

Напомним, в 2020 г. в тройку лидеров номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия» вошли:

Алексей Чистяков , заместитель генерального директора по развитию — главный конструктор «Тритон-ЭлектроникС» (производит более150 аппаратов ИВЛ в месяц );

, заместитель генерального директора по развитию — главный конструктор «Тритон-ЭлектроникС» (производит более150 аппаратов ИВЛ в месяц ); Юрий Окунев , владелец Талицких молочных ферм (1 млрд руб. вложено в новые производственные линии предприятия);

, владелец Талицких молочных ферм (1 млрд руб. вложено в новые производственные линии предприятия); Евгений Фомин, генеральный директор «Уралкерамики» (в 7 раз выросли продажи онлайн во время пандемии)

Победителем номинации стал Юрий Окунев.

Отметим, в этом году драгоценные статуэтки от ювелирного дома CHAMOVSKIKH получат победители 10 номинаций премии «Человек года». Экспертное жюри и редакция DK.RU выберет:

— Девелопера года;

— Девелопера, развивающего комфортную среду;

— Строителя года (подрядные организации);

— Финансиста года;

— Социальный бизнес года;

— Победителя номинации «Трансформация бизнеса: производственные и сбытовые предприятия»;

— Инвестора года;

— Управленца на госслужбе;

— Победителя главной надотраслевой номинации «Человек года» по версии «Делового квартала».

Стать партнером премии: +7 (904) 544-98-37, savina@ek.apress.ru (Татьяна Савина)