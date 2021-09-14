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Российским металлургическим компаниям добавят налогов

Российским металлургическим компаниям добавят налогов
Иллюстрация: pixabay.com

Налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно втрое — до 3-5% от их выручки. Об этом говорится в новом проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2022-24 гг.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

«В мировой практике уровень изъятия горной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3-5% от их выручки, тогда как в России не превышает 1-2%», — говорится в документе Минфина, с которым ознакомился Коммерсант.

Рост цен на металлы в 2021 году уже побудил правительство ввести экспортные пошлины. Предполагается, что со следующего года их заменят гибким НДПИ, размер которого будет зависеть от мировых цен на сырье. Сейчас твердые полезные ископаемые, кроме алмазов и драгметаллов, облагаются в РФ по фиксированной ставке НДПИ. В 2020 году она была повышена в 3,5 раза, бюджет получил дополнительно 56 млрд руб. в год.

Поправки к Налоговому кодексу о росте НДПИ сейчас активно обсуждаются и могут быть внесены 20 сентября, сообщает издание со ссылкой на источник: «Речь идет о росте коэффициента к ставке НДПИ с 3,5 до 10. То есть налог увеличится примерно втрое, что соответствует уровням, обозначенным Минфином в «Основных направлениях».

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что в 2020 году бюджет получил 68,3 млрд руб. НДПИ от добычи металлических руд. При росте НДПИ до 3-5% от выручки совокупные отчисления металлургических компаний возрастут до 180-185 млрд руб. В рейтинговой службе НРА добавили, что потенциальный рост НДПИ больше всего отразится на компаниях, обладающих мощной сырьевой базой,— «Металлоинвесте», «Мечеле», Evraz, «Северстали» и НЛМК.

Аналитики «ВТБ Капитала» считают, что с высокой вероятностью правительство введет ставку НДПИ для цветных и черных металлов, аналогичную таковой для драгоценных металлов, то есть 6%: «В этом случае сильнее всего из публичных компаний пострадают ГМК «Норильский никель» и «Северсталь».

В Минфине не стали комментировать эту информацию.

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Автор: Андрей Широков
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